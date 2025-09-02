Terrassa consolida el descens de criminalitat: 17,2% menys que el 2024

Terrassa ha experimentat una millora notable en matèria de seguretat durant el primer semestre de 2025. Segons les dades publicades pel Ministeri de l’Interior, el nombre total de delictes s’ha reduït en un 17,2%, passant de 5.512 infraccions el 2024 a 4.566 enguany. Aquesta és la segona reducció més important de la demarcació de Barcelona, només superada per Les Franqueses del Vallès (-23%). En comparació amb altres grans ciutats, Terrassa se situa com la que més ha rebaixat la criminalitat, molt per sobre de Barcelona (-6,6%) o Sabadell (-8,4%).
El descens es concentra especialment en la criminalitat convencional, que ha passat de 4.442 a 3.552 casos (-20%). Dins d’aquest àmbit, destaquen les reduccions en els delictes contra la llibertat sexual, que han caigut un 27,1% (de 70 a 51). En concret, els casos sense penetració s’han reduït de 40 a 25 (-37,5%). El tràfic de drogues també ha baixat de manera significativa, amb un descens del 38,5% (de 26 a 16 casos).
Un altre apartat amb tendència positiva són les lesions greus i les baralles multitudinàries, que han passat de 54 a 42 (-22,2%). El mateix s’observa en els robatoris: els amb violència i intimidació han disminuït un 25,8% (de 182 a 135), els robatoris amb força a domicilis i establiments un 22,6% (de 270 a 209), mentre que els furts han baixat un 20,9% (de 1.257 a 994). També les subtraccions de vehicles han caigut, de 110 a 92 (-16,4%). Aquest conjunt de dades confirma una tendència de reducció generalitzada en la majoria de delictes quotidians que més preocupen el veïnat.
L’ombra de la cibercriminalitat
Pel que fa als delictes menys freqüents, però més greus, els homicidis consumats han augmentat lleugerament, d’1 a 2, mentre que els intents han baixat de 5 a 4. El segrest es manté amb cap cas registrat. La resta de la criminalitat convencional també mostra un descens del 18,6%, amb 2.007 casos davant dels 2.467 del mateix període de 2024.
El balanç és menys favorable quan es posa el focus en la cibercriminalitat. Tot i que les estafes informàtiques han baixat un 11,3% (de 1.032 a 915), la resta de ciberdelictes s’han disparat de 38 a 99, un augment del 160,5% que confirma la necessitat d’estratègies específiques contra aquest tipus de delinqüència, cada vegada més present en el dia a dia.
Al capdavant de les grans ciutats
En la comparativa amb altres ciutats catalanes, la millora de Terrassa agafa relleu. Sabadell ha registrat 5.100 delictes (-8,4%), Badalona 7.566 (-0,7%) i Barcelona 83.913 (-6,6%). En canvi, l’Hospitalet de Llobregat ha patit un augment del 10,2%, fins a 11.703 delictes. La reducció general a la província de Barcelona és del 4,7%, molt per sota dels 17 punts assolits per la cocapital vallesana, que es consolida com una de les ciutats amb millor evolució en seguretat ciutadana.
Des de l’Ajuntament valoren molt satisfactòriament les dades recentment publicades. El segon tinent d’alcalde i regidor de Seguretat, Xavi Cardona, ha atribuït aquesta passada endavant a la gran coordinació i feina que fan els cossos de seguretat que operen a la ciutat: Policia Municipal, Mossos d’Esquadra i Policia Nacional.
La millora en matèria de llibertat sexual i robatoris es deu, diu, a la tasca de prevenció que s’està fent. El full de ruta és clar: “continuar consolidant aquesta millora estadística i traslladar-la a la percepció de seguretat dels nostres veïns”. El regidor de seguretat és conscient que “assolir un 100% de seguretat a la ciutat” és utòpic, però afirma que la intenció és avançar en una de les qüestions que més preocupa els terrassencs, i que en part, és causada pel ressò intencionat i constant als delictes que es produeixen.