Centenars de terrassencs gaudeixen de la victòria de la selecció espanyola en gran

El vespre de divendres va tenir un clar protagonista, el partit de la selecció espanyola de futbol al mundial. A Terrassa, el matx de quarts de final es va poder viure en grans dimensions, ja que l'Ajuntament va instal·lar al Municipal de Ca n'Anglada una pantalla gegant oberta a tot el públic. Al voltant de les tres centenes de persones van acudir al camp del San Cristóbal per poder-lo veure conjuntament amb la resta d'aficionats terrassencs.
"Confio que guanyarem a Bèlgica", va comentar al Diari de Terrassa l'Eloy, un dels seguidors de la selecció. La seva porra ho reflectia: un contundent 4 a 0 per a La Roja. Per fer-ho possible, va explicar, va portar el seu "kit de la sort", que consistia en uns mitjons vermells i un collaret d'or. "Gairebé sempre que els he portat, La Roja ha guanyat", va afirmar l'aficionat. Més conservador, però igualment il·lusionat estava en Charaf, que tenia clar qui eren els seus herois del partit: "Lamine marcarà un gol i Olmo un altre", va predir el terrassenc. A mida que s'apropava el moment del primer servei, el Municipal de Ca n'Anglada va omplir-se de vermell i groc, a més de les samarretes dels jugadors espanyols més populars.
D'aquesta manera, amb il·lusió i confiança, va començar el matx de vuitens des de Terrassa. El primer cop sobre la taula el va donar Espanya. Un xut del local Dani Olmo al minut 30, que va ser parat pel porter belga, va generar l'ocasió perfecta perquè Fabián avancés el conjunt espanyol al marcador. L'afició terrassenca va esclatar d'alegria amb crits i aplaudiments eufòrics. Poc els va durar, però, ja que la selecció de Bèlgica va igualar l'enfrontament pocs minuts després. En contrast amb l'anterior gol, com era d'esperar, els fans al camp del San Cristóbal van rebre l'empat provisional amb silenci i lamentacions. L'emoció estava a flor de pell. Es va poder notar quan l'àrbitre de l'encontre va bloquejar sense voler una jugada d'Olmo, cosa que va causar la indignació dels assistents.
Així es va quedar el marcador fins a la mitja part, la qual va ser aprofitada per gran part del públic per anar al bar a fer la seva pròpia pausa d'hidratació i alimentació. Tot i el cop a la moral que va suposar el gol belga, els aficionats de Terrassa mantenien l'esperança en la victòria. "Serà un 3 a 1", va sostenir en Dídac, un altre entusiasta de la selecció. El seu amic apuntava encara més prim: "Guanyarem per un gol de córner".
A la represa, l'ambient ja era molt més tens. Més "ooh", més queixes per jugades polèmiques, més ànims als jugadors i més lamentacions quan una jugada no sortia. Arribant ja a la recta final del partit i amb una ovació dels aficionats terrassencs, Dani Olmo va ser substituït al terreny de joc, un canvi que va suposar la victòria del conjunt espanyol, ja que el jugador que va entrar pel terrassenc, Mikel Merino, va marcar el 2 a 1 definitiu que va valdre el passi d'Espanya les semifinals contra França. Si el Municipal de Ca n'Anglada va esclatar amb el primer gol, amb el segon es va muntar una veritable festa, una festa que, en acabar el partit, els aficionats van celebrar amb més crits d'alegria, abraçades i fins i tot amb alguns focs artificials.