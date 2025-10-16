Terrassa detecta 57 empadronaments fraudulents en quatre mesos

L’Ajuntament de Terrassa ha detectat 57 casos d’empadronaments irregulars a la ciutat entre els mesos de juny i octubre, arran d’una revisió interna motivada per les informacions sobre un repunt de fraus similars en altres municipis, com Sant Cugat, on a l’agost es van descobrir més de 320 empadronaments fraudulents.
Segons ha explicat Laura Rivas, tinent d’alcalde i regidora de Població, els casos localitzats a Terrassa corresponen a persones que van aportar documentació falsa (contractes de lloguer, per exemple) per formalitzar el tràmit. “S’ha verificat que l’empadronament no corresponia amb la residència efectiva de les persones, i per tant s’han anul·lat els moviments i traslladat els expedients als serveis jurídics i a la Policia per iniciar les accions oportunes”, ha detallat Rivas.
Els casos afecten diversos domicilis de la ciutat i, pel que explica la regidora, no respondrien a una xarxa organitzada com la que s’ha investigat a altres municipis. “A Terrassa hem tingut una gran varietat de nacionalitats implicades —Nepal, Pakistan, països sud-americans, entre d’altres” ha puntualitzat. Això descartaria la hipòtesi d’una màfia o estructura comuna. Rivas ha subratllat que, tot i aquest repunt puntual, la situació general dels padrons a Terrassa és estable. “Hi ha altes i baixes constants, tant per canvis de residència com per persones que no aconsegueixen regularitzar la seva situació”, ha explicat.
L’Ajuntament disposa d’una comissió de control del padró, que posa especial atenció als habitatges amb un nombre elevat d’empadronats. “Fins enguany revisàvem els pisos amb més de 10 persones registrades, però ara hem reduït el llindar a vuit persones per reforçar el control”, ha afegit la regidora.
Rivas ha assegurat que la resposta municipal ha estat ràpida, i que la situació “no és comparable” amb la de Sant Cugat o altres ciutats que detecten centenars de casos en poques setmanes.