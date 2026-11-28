Terrassa es prepara per donar la benvinguda al Nadal. Aquest dissabte 28 de novembre, la ciutat viurà un dels moments més esperats d'aquestes dates: l'encesa oficial de les llums de Nadal. Una cita que marcarà l'inici de la campanya nadalenca i que tornarà a reunir petits i grans al centre de la ciutat.
L'acte tindrà lloc a les 18 hores al raval de Montserrat, coincidint amb l'arribada de la foscor del vespre. La cerimònia mantindrà el format breu i familiar de les darreres edicions.
A quina hora i on s'encenen els llums de Nadal a Terrassa?
La cita per inaugurar la il·luminació nadalenca serà aquest dissabte 28 de novembre, a les 18 h, al Raval de Montserrat, un dels espais més emblemàtics del centre de Terrassa.
L'encesa de llums és una de les tradicions que marca l'inici del Nadal a la ciutat i dona pas a diverses setmanes d'ambient festiu, activitats i celebracions.
La Fada de la Llum i el guardià de Nadal, protagonistes de l'encesa
La cerimònia tornarà a comptar amb dos personatges molt estimats pel públic infantil: l'Estel, la Fada de la Llum, i en Llumí, el guardià de Nadal.
Tots dos seran els encarregats de protagonitzar aquest moment especial, en què els desitjos de les persones assistents tindran un paper destacat.
El format serà, com en les darreres edicions, breu i pensat per gaudir-ne en família, especialment amb els més petits de casa.
El pessebre municipal ja es pot visitar davant de l'Ajuntament
El Nadal també comença a fer-se present en un altre dels espais tradicionals d'aquestes festes. Aquest dissabte s'ha presentat el pessebre municipal, instal·lat davant de l'Ajuntament de Terrassa.
La instal·lació es podrà visitar fins a l'11 de gener de 2027, oferint a veïns i visitants l'oportunitat d'apropar-se a aquesta tradició nadalenca durant les pròximes setmanes.
Una tarda que marca l'inici del Nadal a Terrassa
Amb l'encesa dels llums i la presentació del pessebre municipal, Terrassa dona el tret de sortida a la seva programació nadalenca.
El Raval de Montserrat tornarà a convertir-se aquest dissabte en el punt de trobada per a totes aquelles persones que vulguin viure un dels primers moments del Nadal a la ciutat.