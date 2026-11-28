L’odontologia pot anar molt més enllà de tractar les dents. Aquesta és la filosofia de Rosa Maria Ros, que ha convertit la seva professió en una eina de compromís social amb la ciutat. A través de l’associació Somriures, vinculada a la seva clínica, Les Escoles, ha impulsat tractaments gratuïts per a persones sense recursos, però també nombroses iniciatives de prevenció i educació en salut bucodental.
“No només és el tema solidari dels tractaments gratuïts. Somriure forma part de la responsabilitat social corporativa de la clínica. Ens sembla importantíssima la prevenció”, explica. Un projecte que va començar el 2008, arran de la crisi econòmica, quan ja oferien atenció gratuïta a persones que no podien assumir-ne el cost, i que posteriorment es va estructurar com a associació.
Ros, que va arribar a Terrassa el 1986 “per amor”, assegura que de seguida la va captivar “l’esperit associatiu i cultural molt potent de la ciutat. Em sento amb la responsabilitat i la voluntat de sumar-hi allò que puguem”. Una de les seves prioritats és precisament la prevenció, especialment entre infants i famílies: “La càries es cura a casa quan són nens petitons. Hi ha molts desconeixements i els pares volen fer-ho bé, però no sempre saben com”. La seva manera d’entendre la professió parteix d’una convicció: “La confiança que ens dona un pacient és el nostre compromís de per vida amb ell”, reivindica.