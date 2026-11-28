Terrassa torna a votar aquest diumenge en unes eleccions generals avançades, poc més de tres anys després de les del juliol del 2023. Hi estan cridats 165.984 electors, el cens més gran de la història de la ciutat i 7.531 persones més que fa tres anys. Els 53 col·legis electorals obriran de 9 a 20 hores.
Què es vota
Els terrassencs voten a la demarcació de Barcelona, que escull 32 diputats del Congrés i quatre senadors. Al Congrés s'hi presenten 11 candidatures, amb 352 candidats, i es vota una llista tancada. Els escons es reparteixen entre les candidatures que superen el 3% dels vots vàlids, i la majoria absoluta és de 176 diputats. El sistema premia els partits més votats, d'aquí el debat sobre el vot útil, però on es reparteixen molts escons el resultat s'ajusta més als vots que a les circumscripcions petites. El 2023, Junts va treure tres diputats per Barcelona amb el 9,7% dels vots, mentre que Sumar es va quedar sense representació a Lleida amb el 8%.
Al Senat, en canvi, es voten persones. La papereta és de color sèpia i s'hi poden marcar fins a tres noms, de la mateixa candidatura o de diferents. Surten escollits els quatre candidats més votats, i el sistema acostuma a donar tres senadors a la primera força i un a la segona. El 2023, el PSC en va treure tres per Barcelona i ERC, un.
Terrassa és un feu socialista històric que els últims anys ha viscut un fenomen propi a les municipals, Tot per Terrassa. A les eleccions espanyoles, sense aquesta candidatura a la papereta, els socialistes continuen guanyant, però amb més competència que fa anys. El PSC ha estat la força més votada a la ciutat en 14 de les 16 eleccions generals celebrades des del 1977. Només el 2015 i el 2016 es va imposar En Comú Podem. El 2023, el PSC va obtenir el 36,53% dels vots i va més que doblar els que havia tret a les municipals de dos mesos abans: va passar de 16.711 a 37.430.
El procés independentista va sacsejar el mapa terrassenc. Ciutadans va guanyar a la ciutat les eleccions al Parlament del 2017, amb el 29,8% dels vots, i ERC va arribar al 20,86% a les generals de l'abril del 2019, quan va ser segona força. El 2023, els republicans van baixar a l'11,39%, mentre que el PP i Vox havien crescut fins al 12,28% i el 10,02%, respectivament.
Per blocs, les esquerres són majoria a Terrassa en totes les generals des del 2015. Fa tres anys, el PSC, Sumar, ERC i la CUP van sumar el 65,74% dels vots. El PP i Vox van reunir el 22,30%, i Junts i l'espai convergent, el 9,06%.
Districtes i barris
El PSC va guanyar el 2023 als set districtes de la ciutat. El millor resultat el va obtenir al districte 2, amb el 43,93%, i el més ajustat, al districte 1, amb el 28,09%, on Junts va ser la segona força (17,20%). Sumar va quedar segon a quatre districtes; Vox, al 2 (15,68%), i el PP, al 7 (15,28%), on només va superar Vox per quatre vots.
Per barris, els socialistes van ser primers a 33 dels 34. L'única excepció va ser l'Antic Poble de Sant Pere, on va guanyar Junts amb el 23,99% dels vots. El PSC va superar el 50% a Montserrat (54,03%), Vilardell (53,65%) i Guadalhorce (50,99%).
La participació i el vot per correu
Les generals han estat tradicionalment les eleccions que porten més terrassencs a les urnes. Amb el procés es va arribar al 77,98% l'abril del 2019 i al 72% al novembre, però després s'ha tornat al nivell d'abans: el 65,3% del 2023 és gairebé el mateix que el 66,1% del 2016.
Per districtes, el 2023 el que més va votar va ser el districte 1, amb el 70,65%, i el que menys, el 2, amb el 57,47%. Per barris, l'Antic Poble de Sant Pere va arribar al 72,90%, mentre que a Montserrat, Vilardell i Can Palet II no es va passar del 50%.
Les eleccions del juliol del 2023, en ple estiu, van disparar el vot per correu. Aquest cop, segons les dades que Correus ha fet públiques aquest divendres, a Catalunya hi ha 115.239 vots per correu, un 54% menys que fa tres anys, i a la demarcació de Barcelona, 83.654, menys de la meitat. A tot l'Estat, en canvi, la xifra supera en un 8,86% la del novembre del 2019.
Els caps de llista per Barcelona
Aquests són els caps de llista per Barcelona dels sis partits que hi van obtenir representació al Congrés el 2023.
Jordi Hereu (PSC)
Barcelona, 1965. Ministre d'Indústria i Turisme, va ser alcalde de Barcelona del 2006 al 2011. La número 2 és Eva Granados.
Ada Colau (Front Ampli)
Barcelona, 1974. Va ser portaveu de la PAH i la primera alcaldessa de Barcelona. El número 2 és el ministre Ernest Urtasun.
Xavier García Albiol (PP)
Badalona, 1967. Alcalde de Badalona en tres etapes, ara amb majoria absoluta. Ha fet de la seguretat i la immigració els eixos del seu discurs.
Gabriel Rufián (ERC)
Santa Coloma de Gramenet, 1982. Diputat des del 2016 i portaveu d'ERC al Congrés. El partit va en aliança amb Podem.
Míriam Nogueras (Junts)
Dosrius, 1980. Va començar com a regidora a Cardedeu i avui és vicepresidenta de Junts i portaveu al Congrés. El número 2 és Josep Pagès.
Juanjo Aizcorbe (Vox)
Barcelona, 1959. Advocat, va militar a Fuerza Nueva i al PP abans de Vox. Diputat des del 2019. La número 2, Carina Mejías, ve de Cs.