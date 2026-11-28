Una sèrie d'incendis simultanis ha afectat diversos vehicles i contenidors de residus la matinada d'aquest dissabte a Terrassa. Els Bombers han intervingut en diferents punts de la ciutat per extingir el foc en dos vehicles, que han cremat completament, i diversos contenidors. Les flames també han afectat altres automòbils estacionats a prop i han causat danys en un local i en les persianes exteriors d'un bloc d'habitatges, sense que hi hagi persones afectades.
El primer incendi s'ha declarat a les 5.08 hores al Carrer del Doctor Calsina, on han cremat completament una furgoneta i un turisme. Les flames han afectat també tres vehicles estacionats a les immediacions i el fum ha causat danys en un local situat al número 280 del mateix carrer.
A les 5.36 hores, els serveis d'emergència han rebut un segon avís per un vehicle que fumejava a la zona del parabrisa i del motor al Passeig Lluís Muncunill. Els Bombers han extingit les flames, que han causat una afectació parcial al cotxe.
Paral·lelament, també han rebut avisos de focs de contenidors en diferents punts de la ciutat. El primer ha estat a les 5.50 hores, quan ha cremat un contenidor a la Placeta de Saragossa. Dos minuts més tard, a les 5.52 hores, s'ha declarat un incendi en una bateria de contenidors del Carrer de Marconi, que han quedat completament calcinats. La radiació de les flames ha afectat tres vehicles estacionats a la zona i les persianes exteriors d'un bloc d'habitatges proper, tot i que no hi ha hagut persones ferides.
La sèrie d'incidents ha continuat al Carrer del Frontó, on a les 6.20 hores ha cremat completament un contenidor. Uns minuts després, els Bombers han rebut un altre avís a les 6.33 hores per un contenidor que ha quedat completament calcinat al carrer de Sant Valentí, i un altre situat uns 50 metres més amunt que ha patit afectacions parcials.
Antecedents al carrer de Tarragona
Aquests incidents es produeixen pocs dies després que, la matinada del 20 de novembre, tres vehicles quedessin completament calcinats en un incendi al carrer de Tarragona, a la zona entre Can Tusell i Sant Pere Nord. Aquell foc se sumava a un altre registrat tres dies abans a la mateixa via, que havia afectat tres vehicles més. Els dos episodis del carrer de Tarragona van deixar sis vehicles afectats en menys d'una setmana, un balanç al qual se sumen ara els dos cotxes calcinats aquesta matinada, els diversos contenidors cremats i els danys ocasionats a altres vehicles i immobles.