L’any 1977, Joan Baptista Humet llançava el seu tema “Terciopelo”. Demà, la seva neboda, Gemma Humet, serà una de les protagonistes del concert “Llach-Gener 76”, amb l’auditori de LaFACT ple de gom a gom en dues funcions a casa seva, a Terrassa. Ambdós velluts lligats pel parentiu i l’afecte marquen aproximadament l’inici i el final d’aquest parèntesi de 50 anys, els mateixos que compleix el Diari de Terrassa i als quals dediquem, entre altres propostes, un seguit de reportatges sectorials. Són els 50 anys dels Humet i de molts altres noms i cognoms d’un llistat interminable, el de l’efervescent activitat cultural de Terrassa que batega dia rere dia, sobretot, gràcies a l’abnegació de milers de voluntaris de centenars d’entitats.
“Al llarg d’aquestes cinc dècades, les pàgines del diari han estat el mirall de la profunda transformació de la nostra ciutat”, destaca Ferran Peña, president de l’Ateneu Terrassenc. Persones com ell han viscut amb el Diari de Terrassa “la metamorfosi de les nostres fàbriques i del patrimoni tèxtil, l’arribada del campus, el creixement dels barris, els èxits dels nostres esportistes olímpics i el batec incombustible de la nostra cultura”. Peña, activista cultural de llarg recorregut, músic, assenyala que aquest mitjà de comunicació “ha estat aquí” en els moments difícils, “exercint un periodisme de proximitat, rigorós i honest”, Un diari, diu, “no el fan només les màquines o les pantalles; el fan les persones”. Per això, els 50 anys constitueixen “un homenatge als fundadors, a les generacions de periodistes, fotògrafs, maquetistes, repartidors i equips comercials que s’han deixat la pell en aquest ofici”.
David Chaler: "La ciutat de Terrassa tenia uns 160.000 habitants i amb pocs recursos es feien activitats culturals constantment"
Peña afirma que el teixit associatiu de Terrassa “ha estat el veritable motor de la seva transformació cultural”. Les entitats “han canalitzat la participació ciutadana, rescatant la identitat local durant la Transició i consolidant una oferta cultural diversa i arrelada en el territori”. El president de l’Ateneu Cultural , que aquest any ha fet 30 anys des de la seva refundació, diu que Terrassa “ja era un far de cultura a Europa” molt abans que les màquines tèxtils comencessin a bategar. “Poques ciutats en el món poden presumir d’un conjunt monumental on les pedres parlin amb tanta eloqüència. La Seu d’Ègara és el reflex d’una Terrassa que sap d’on ve per decidir cap a on va”, subratlla Peña abans d’apel·lar els terrassencs “a continuar fent de la ciutat un referent cultural, “on el passat industrial i el llegat mil·lenari caminin de la mà cap al futur”.
Terrassa és una població “amb una història, una vitalitat cultural i un talent creatiu extraordinaris, però encara ens falta un gran espai de referència: un Museu d’Art”. Comptar amb un equipament d’aquest tipus “seria molt més que penjar quadres en unes parets. Seria un punt de trobada per als nostres artistes locals i emergents, un motor educatiu per a les escoles i un motiu més per sentir-nos orgullosos de la ciutat. També ajudaria a conservar i mostrar el patrimoni artístic que sovint queda amagat o dispers”.
Ferran Peña: "Les entitats han canalitzat la participació ciutadana, rescatant la identitat local durant la Transició”
D’un parer similar és Josep Guindo, artista, col·leccionista, en manifestar el seu desig “que el promès Museu d’Art Local es faci realitat i que es passi de les paraules als fets”. Guindo afegeix que cal potenciar amb majors pressupostos “les excel·lents infraestructures que ja tenim”, per tal d’optimitzar la seva activitat “i programar exposicions cada vegada de major qualitat”. A títol d’exemple, no pot ser “que totes i cadascuna de les persones que visiten per primera vegada LaFACT” es preguntin amb sorpresa “com és possible que un lloc com aquest no sigui més conegut”. Necessitem projectar més la ciutat, “i que ens coneguin no només pels futbolistes que juguen en la selecció”. A Josep Guindo li fan mal especialment dues pèrdues: la de llibreries i la de les galeries d’art: “És evident que no és un fet aïllat de la ciutat de Terrassa, però no per això deixa de semblar-me greu”.
Quan el Diari de Terrassa celebri els seus primers 50 anys d’existència, Amics de les Arts i Joventuts Musicals bufarà les espelmes del seu centenari. Guindo opina que aquesta institució “sempre ha estat el motor cultural de la ciutat”. Obra seva va ser la creació del Festival Jazz Terrassa, l’any 1982, “i la construcció de la Nova Jazz Cava el 1994”. L’artista posa en relleu altres quatre punts clau en el desenvolupament cultural de Terrassa: “En primer lloc, i probablement la nostra ‘joia de la corona’, va ser la construcció del Centre Cultural de Terrassa (actualment LaFACT) el 1980. És un autèntic privilegi poder disposar d’un espai tan impressionant com aquest, que ens permet gaudir del millor programa de dansa que existeix al nostre país, exposicions de primer nivell i moltes altres activitats”. Altres fites: la creació del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) el 1984, la inauguració de la Sala Muncunill el 1986 i la creació de l’Escola Superior de Cinema i Audiovisual de Catalunya (Escac, 2003), “amb el magnífic Parc Audiovisual”.
El veterà pintor David Chaler recorda que als anys 1980, “quan les notícies no eren tan immediates”, els artistes quedaven al Chester (local de moda llavors) amb els periodistes d’aquest diari per comentar “temes culturals”. Tots esperaven “el nostre diari” per conèixer “les activitats que es feien a Terrassa”. L’artista diu enyorar “les crítiques d’art de Josep Boix, els articles irònics de Manel Viturtia i els acudits del Sr. Edi”. Fa mig segle, “Terrassa tenia uns 160.000 habitants i amb pocs recursos es feien activitats culturals constantment. El món associatiu era molt dinàmic tot i la mancança d’instal·lacions adequades. Ens hem de felicitar perquè ara disposem de grans teatres i sales de concerts amb programació estable”.
El cineasta Antoni Verdaguer comenta amb sorna que ara, amb el diari digital, almenys s’estalvia l’escanejat i recupera “espai vital”. Tot i això, és dels que encara compra els diaris de paper: “Tinc guardada bona part de la meva vida en el món del cinema, ja sigui al Coro Vell, al Cine-Club d’Amics de les Arts, al Socialet, a les 17 hores de Cinema o a les pel·lícules que he fet, tant en el camp amateur com després en el professional”. Ha anat arxivant retalls del Diari de Terrassa, “que gairebé sempre informava del que passaria i del que havia passat” en una tasca que servia no sols per informar els conciutadans del treball dels artistes, sinó també com a testimoni de trajectòries creatives com la seva.
Per a Verdaguer, Terrassa és una ciutat pluricultural amb intensa activitat en totes les modalitats. “Sovint és gairebé impossible arribar a veure o participar de tot el que s’ofereix i et pot interessar, però potser –i només és una suposició – faltaria arribar més a tots els punts de la ciutat”, conclou el director.