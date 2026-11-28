Un terrassenc de naixement (Vicenç Villatoro) i quatre d’adopció (Agustí Bartra, Anna Murià, Jaume Cabré i Feliu Formosa) han escrit algunes de les pàgines més brillants de la literatura catalana i universal. Han inspirat generacions d’escriptors, com Sílvia Alcàntara, Tessa Julià, Josep Gòrriz o Sònia Guillén. Des de la poesia, l’assaig, la narrativa i la dramatúrgia, tenen una obra prolífica.
Anna Murià (Barcelona, 1904-2002)
Va ser la primera dona que va dirigir un diari en català, el Diari de Catalunya, l’any 1937. Murià va ser escriptora, periodista i traductora. Durant la Guerra Civil es va exiliar a Mèxic amb Agustí Bartra. El 1970 va tornar a Catalunya i es va instal·lar al barri del Segle XX, on va viure fins a la seva mort. “Joana Mas” (1933) i “La peixera” (1938) són les seves obres més remarcables.
Agustí Bartra (Barcelona, 1908-1982)
Poeta, novel·lista, dramaturg i traductor. Després de la Guerra es va exiliar a França i després a Mèxic amb Anna Murià. Durant l’exili va continuar la seva activitat literària i va publicar algunes de les seves obres més importants, com “Crist de 200.000 braços” i “Ecce homo”. L’any 1970 va tornar a Catalunya i es va instal·lar a Terrassa, on va viure fins a la seva mort.
Feliu Formosa (Sabadell, 1934)
Poeta, dramaturg, traductor, assagista i actor. L’any 1967 es va instal·lar a Terrassa, on ha desenvolupat una part important de la seva trajectòria. Ha traduït nombroses obres de l’alemany al català, especialment de Bertolt Brecht. Entre les seves obres més destacades hi ha “El present vulnerable” i “Darrere el vidre”.
Jaume Cabré (Barcelona, 1947)
Escriptor i guionista català molt vinculat a Terrassa. Ha compaginat la docència amb l’escriptura i la creació de guions per a televisió. És autor de novel·les com “La teranyina”, “Les veus del Pamano” i “Jo confesso”, que han estat traduïdes a nombroses llengües.
Vicenç Villatoro (Terrassa, 1957)
Escriptor i periodista, ha treballat en diversos mitjans de comunicació, com TV3 i el diari “Avui”, del qual va ser director entre 1993 i 1996. També ha dirigit institucions culturals com el CCCB. Ha escrit novel·les, assaigs i articles periodístics. Entre les seves obres més destacades hi ha Evangeli gris i Un home que se’n va. Ha rebut el Premi Sant Jordi i el Ramon Llull.