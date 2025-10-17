Terrassa es converteix en la seu del Consolat Honorari de Bòsnia i Hercegovina a Catalunya

Terrassa és, des d’aquest dijous, la nova seu del Consolat Honorari de Bòsnia i Hercegovina a Catalunya. L’acte d’inauguració va oficialitzar la designació del nou cònsol honorari, Jordi Simó Suriñach, i consolida la presència institucional del país balcànic a territori català.
La jornada es va desenvolupar en dos espais de la ciutat: primer a la seu del Grupo ADI, empresa on treballa Simó com a gerent, i posteriorment a la Cecot, on es va celebrar l’acte institucional. L’esdeveniment va reunir l’alcalde Jordi Ballart, l’ambaixadora de Bòsnia i Hercegovina a Espanya, Vesna Andree Zaimović, el mateix Jordi Simó i l’antic cònsol honorari, Ramon Jufresa.
En la seva intervenció, l’alcalde Jordi Ballart va remarcar la importància del nou consolat per a la projecció internacional de la ciutat, assegurant que “Terrassa obre una nova etapa en la cooperació i el diàleg entre ciutats”. També va reconèixer la tasca de Ramon Jufresa, “una persona clau que ha fet possible aquest projecte”, i va defensar “els valors de pau, convivència i diàleg” com a base de les relacions internacionals.
L’ambaixadora Vesna Andree Zaimović va elogiar “l’encant i la trajectòria industrial” de Terrassa i va recordar els lligams històrics entre Catalunya i Bòsnia i Hercegovina, especialment durant els anys noranta. Per la seva banda, el nou cònsol Jordi Simó va destacar que el seu nomenament representa “l’inici d’una etapa plena d’oportunitats” per reforçar els vincles econòmics, culturals i humans entre ambdós territoris.