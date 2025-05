Terrassa espera resposta per evitar el tancament de les línies retallades

L’Agustí Bartra, precisament un dels centres afectats per la reducció de línies d’I3, ha acollit aquest dimecres a la tarda un Consell Escolar Municipal, on s’han exposat les dates de preinscripció escolar del curs 2025-26. La voluntat de l’Ajuntament, les famílies de l’alumnat i el professorat continua sent la mateixa: recuperar i restablir les línies d'I3 i primer d'ESO retallades a Terrassa. La tinenta d’alcalde i regidora d’Educació, Patricia Reche, ha estat present en la trobada, després que aquest dimarts assistís a la Taula Local de Planificació dels Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat, celerada a Sabadell i on també van assistir l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i la directora de Serveis Territorials, Montserrat Capdevila.

Reche ha explicat que “han estat uns dies intensos amb el Servei d’Educació”. En la taula de planificació “vam compartir les dades de preinscripció amb el Departament” i es va fer evident que “a la zona 1 d’I3 hi ha més demanda que oferta a l’escola pública”. L’Ajuntament va demanar “que es tornessin a proposar fer mitjos grups al Roc Alabern”. A la zona 2, també hi ha problemes amb la sobre demanda a l’Agustí Bartra. És per això que el consistori proposa “reduir ràtios” en aquest centre. Pel que fa a la secundària, s’ha creat un grup singular a l’Institut Escola Feixes per la gran demanda. Per tant, es manté l’esperança de recuperar aquestes tres línies. “Ens van dir que recollirien la proposta -apunta Reche- i ens donarien una resposta a finals de setmana”.

A l’etapa d’infantil (I3), s’han dut a terme 1710 preinscripcions d’un total de 1796 places disponibles. El problema més evident el trobem a la zona 1, ja que hi ha 217 sol·licituds per a l’escola pública i només hi ha disponible 209 places. A secundària, s’han efectuat un total de 1485 preinscripcions, una xifra per sota de les 1527 places disponibles. A la zona 1, observem més demanda que oferta a l’escola pública, amb 279 sol·licituds i només 254 places. En la zona 3, on s’agrupa l’Institut Escola Feixes, també hi ha una petita sobre demanda: 274 preinscripcions i 270 places.

El fet de tancar la línia del Roc Alabern també ha provocat que altres centres com l’Isaac Peral tinguin més demanda que oferta. En aquest cas, hi ha una oferta de 19 places amb un total de 29 preinscripcions. D’altra banda, en conseqüència amb el tancament de la línia de l’Institut Blanxart, hi ha sobre demanda al Liceo Egara.

Decepció de les famílies

Durant la trobada, Anna Salve, membre de la Pepeta, ha volgut transmetre un missatge en nom de totes les famílies de les escoles públiques: “Estem profundament decebudes. La situació excepcional en la qual ens trobem amb les retallades previstes no s’ha tractat com calia per part de la resta d’agents educatius. Avui no tenim l’anunci que esperàvem: que les línies que es van retallar es mantindríen com l’any passat a l’oferta final. Unes retallades mai vistes amb arguments pobres com la baixada de la natalitat. Esperem que ara, amb les dades de preinscripció, es tingui en compte l’elecció de les famílies i s’ofereixin places d’escoles públiques a tots aquells que ho hagin demanat en primera opció“.

Sobre la zonificació, des de l’Ajuntament asseguren que “s’està treballant”. S’estan realitzant sessions de mitja hora amb cada escola, de manera que cada centre pot expressar com els hi afecta el fenomen. “És important que tots ens sentim còmodes. És una proposta que s’ha de cuinar molt bé per buscar un equilibri més just a la ciutat”, diu Patricia Reche, tot afegint que “som els primers interessats que de cara al curs vinent tinguem aquesta zonificació, però no ens atrevirem a fer una proposta definitiva sense que tota la comunitat educativa hi estigui d’acord”.

Pel que fa al servei de menjador, les famílies denuncien que “l’empresa no està complint amb la seva responsabilitat”. Tot això arriba després de les queixes per les combinacions dels menús. Unes queixes que també han arribat per part dels alumnes. Des del consistori manifesten que “la voluntat és que es facin millores” en el servei de menjador. Asseguren que ja han traslladat al director de Mediterránea de Cátering la necessitat d’oferir “un menú més satisfactori”. A més, l’Ajuntament ha contractat “una persona que s’encarregarà de fer un seguiment del contracte de menjador”, així com fer visites a les escoles.

Durant el CEM, també ha sortit el polèmic tema del Col·legi Mare de Déu del Carme (Karmel). El presumpte cas d'adoctrinament i radicalització religiosa, que va ser denunciat per més de 400 pares i mares del centre, i el posterior acomiadament del director, Francesc Rubio, “és una situació complexa”, apunta Patricia Reche. Les famílies del centre que han denunciat “es van reunir amb inspecció i amb Serveis Territorials” i per això van obrir un expedient informatiu al centre”. Ara, les famílies “ens han tornat a demanar una reunió perquè ens volen explicar com va el procés”, afegeix la regidora d’Educació.