Com comprovar a quin col·legi votar a les eleccions generals del 29-N a Terrassa?

Els terrassencs ja poden comprovar si figuren al cens electoral de cara a les eleccions generals del pròxim 29 de novembre. El termini de consulta s’ha obert aquest dilluns, 12 d’octubre, i s’allargarà fins al dia 19. Durant aquesta setmana, la ciutadania també podrà reclamar si detecta errors o omissions en les seves dades, un pas important per assegurar-se que podrà exercir el dret a vot.
La consulta es pot fer per internet, a través del web municipal, a través d'aquest enllaç web, on després de cumplimentar correctament les dades personals s'obtindrà el col·legi electoral designat per a cada persona. També es pot consultar a la seu electrònica de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), a través d'aquest altre accés web, on s'obtindrà el districte i la secció per a cada cas. També es pot trucar al 010 —o al 93 739 70 31 des de fora de Terrassa— o acudir presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la plaça Didó, sense necessitat de demanar cita prèvia.
Què cal fer si hi ha errors al cens?
Si les dades són incorrectes o no hi apareix una persona que hi hauria de constar, es pot presentar una reclamació fins al 19 d’octubre. El tràmit es pot fer a través de la seu electrònica de l’INE o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la plaça Didó. Un cop resoltes les reclamacions, l’Oficina del Cens Electoral elaborarà el cens definitiu per als comicis.
L’Ajuntament recomana especialment revisar les dades a les persones que votaran per primera vegada i a aquelles que hagin tingut incidències en processos electorals anteriors. Figurar al cens és un requisit imprescindible per poder votar.
On consultar la informació electoral?
El portal municipal d’eleccions recull informació sobre els comicis del 29 de novembre, inclosos els col·legis electorals, els resultats de convocatòries anteriors i altres recursos d’interès.