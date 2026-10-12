Els Minyons tornen del Vendrell completant tres castells de 9, i amb el pilar de 8 de nou carregat

Els Minyons de Terrassa van completar aquest diumenge una de les actuacions més destacades de la temporada a la diada de Santa Teresa del Vendrell. Els malves van descarregar tres castells de gran dificultat i van culminar la jornada amb el pilar de 8 amb folre i manilles carregat, que va fer llenya tot just l'enxaneta feia l'aleta, suposant així un nou final agredolç que els va impedir arrodonir una actuació perfecta.
La colla terrassenca va obrir plaça amb el 2 de 9 amb folre i manilles, un castell de gamma extra que també va descarregar la Colla dels Joves Xiquets de Tarragona -de fet, ambdues colles van tenir una actuació calcada al llarg de la jornada-. Totes dues formacions van haver de treballar intensament per completar aquesta primera construcció.
A la segona ronda, els Minyons van afrontar el 5 de 9 amb folre, un castell que van haver de defensar amb esforç i en què van viure algun moment delicat, especialment durant el pas de l'enxaneta. Malgrat les dificultats, els malves van aconseguir descarregar-lo amb èxit.
La tercera ronda va servir per completar el 3 de 9 amb folre, amb el qual la colla terrassenca va superar el registre de la diada de la Mercè de fa tot just un parell de setmanes. En aquella ocasió, la colla havia descarregat el 2 de 9 amb folre i manilles, el 5 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre.
El pilar de 8 es resisteix en la descarregada
Com a Barcelona aleshores, per acabar, els Minyons van intentat el pilar de 8 amb folre i manilles, que van aconseguir carregar de nou, però que encara se'ls resisteix en la descarregada. De la mateixa manera que a la plaça de Sant Jaume, l'estructura va fer llenya tot just carregada, i la caiguda de la canalla sobre la pinya i les manilles va obligar a atendre alguns castellers contusionats. Tot i aquest desenllaç, els malves van marxar del Vendrell amb una actuació de gran nivell, en una diada que va durar dues hores.
Els amfitrions, els Nens del Vendrell, van celebrar el centenari de la colla descarregant el 3 de 8, el 5 de 8 -que no completaven des del 2017- i el 7 de 8. Per la seva banda, la Colla Joves Xiquets de Tarragona va igualar els tres castells dels Minyons i va culminar la seva actuació descarregant el pilar de 8 amb folre i manilles.