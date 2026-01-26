Terrassa i Manresa reclamen la gratuïtat dels peatges de la C-16

Els alcaldes de Terrassa i Manresa han adreçat una carta conjunta a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, per demanar a la Generalitat la gratuïtat temporal dels peatges de l’autopista C-16, especialment en el tram que connecta ambdues ciutats. La petició arriba en plena crisi del servei ferroviari de Rodalies, que està provocant greus afectacions a la mobilitat de la ciutadania, sobretot a la línia R4.
Segons ha explicat l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, la mesura es planteja com una alternativa necessària davant les reiterades incidències ferroviàries. "El Govern ha anunciat que el servei de Rodalies serà gratuït a tot el país durant un mes, i creiem que també és necessari facilitar la mobilitat per carretera davant les fallades del servei ferroviari. Per això fem un front comú Terrassa i Manresa per reclamar la gratuïtat dels peatges durant com a mínim aquest mateix període", ha assenyalat.
El govern municipal terrassenc manifesta la seva preocupació per una situació que s’està allargant en el temps i que està comportant una pèrdua de credibilitat del servei de Rodalies. En aquest sentit, recorda que la línia R4, que enllaça Terrassa amb Barcelona, és una infraestructura clau del sistema ferroviari català, amb una freqüència de pas elevada -fins a un tren cada vuit minuts en hora punta-.
Les estacions de Rodalies de Terrassa suporten, a més, una forta pressió de viatgers, especialment en direcció a Barcelona, on diàriament es validen més de 10.000 bitllets. Aquesta xifra suposa més de 2,2 milions de persones usuàries anuals, fet que accentua l’impacte de qualsevol incidència en el servei.
En aquest context, Ballart ha reclamat una actuació immediata sobre la infraestructura ferroviària. "Tenint en compte la importància estratègica de la ciutat dins la xarxa de Rodalies, creiem que és urgent i indispensable que s’efectuï una inspecció acurada de totes les vies ferroviàries que passen per Terrassa, per garantir-ne la seguretat i el bon funcionament. El nostre país mereix un servei de transport públic de qualitat, fiable i eficient", ha afirmat.
Pel que fa a les alternatives de mobilitat, l’Ajuntament de Terrassa fa una valoració positiva del funcionament del servei de bus llançadora gratuït que aquest matí ha enllaçat les estacions de Terrassa Est i Terrassa Nord. Aquest dispositiu ha facilitat la connexió urbana amb els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i ha ofert una opció addicional a les persones usuàries del transport públic. El consistori estudiarà la continuïtat del servei en funció de l’evolució de la situació.
L’Ajuntament també assegura que vetlla perquè la normalitat en la mobilitat es vagi restablint progressivament i no descarta activar nous serveis si cal per minimitzar les afectacions a la ciutat. El consistori manté un seguiment constant de l’evolució de la crisi ferroviària i del seu impacte, especialment després de la situació confusa viscuda aquest matí.
Segons ha informat la Generalitat, amb el restabliment parcial del servei de Rodalies, la incidència que afecta Terrassa es limitaria a la connexió amb Manresa, mentre que la relació amb Barcelona hauria de recuperar la normalitat. Tot i això, es mantindran tres autobusos alternatius: dos de directes entre Terrassa i Manresa i un minibús que cobrirà totes les parades de la línia ferroviària.
Finalment, l’Ajuntament de Terrassa ha expressat de nou la seva empatia i suport al personal d’ADIF i als maquinistes de Renfe, que fa dies que treballen en unes condicions especialment complicades.