Terrassa incorporarà un professional social als menjadors de set escoles públiques

El temps de menjador també és temps educatiu. Amb aquesta premissa, l’Ajuntament de Terrassa posarà en marxa el projecte MEST (Model Educatiu Social del Temps de Migdia), una iniciativa que vol reforçar la dimensió socioeducativa de les hores de migdia a les escoles públiques de primària. El programa començarà el gener del 2027 com a prova pilot en set centres, un per districte, i consisteix en la incorporació de la figura d'una persona coordinadora externa de l'escola durant el temps de migdia per millorar l'experiència en aquest espai temporal. La iniciativa comptarà amb una inversió municipal de 230.000 euros durant el primer any.
El projecte parteix de la voluntat municipal d’anar més enllà de la prestació del servei de menjador i convertir aquest espai en un àmbit també de convivència, inclusió i prevenció. "Educar no és només allò que passa dins de l'aula, cal és dignificar tots els espais i tots els moments que passen a dintre d'una escola", ha remarcat l’alcalde, Jordi Ballart.
La principal novetat serà la incorporació d'aquest professional de l'àmbit social a cadascun dels set centres de la prova. Aquesta figura treballarà conjuntament amb els monitors, els equips de cuina, les direccions i els serveis municipals, i tindrà entre les seves funcions observar dinàmiques de grup, detectar possibles situacions de vulnerabilitat, prevenir conflictes, reforçar processos d’inclusió i fer seguiment de casos quan sigui necessari.
"No ve a substituir monitors i monitores, ni a ocupar funcions que ja desenvolupen altres professionals, sinó que ve a sumar i a aportar una mirada especialitzada", ha explicat la regidora d’Educació, Patricia Reche. La nova figura tindrà presència durant l’estona del menjador, però també disposarà d’hores per preparar actuacions, coordinar-se amb els centres i el servei municipal d’Educació i fer-ne el seguiment i l’avaluació.
Els centres escollits per al pilot són l'escola Ramon i Cajal, l'institut escola Antoni Ubach, l'institut escola Sala i Badrinas, l'escola Roc i Alabern, l'escola Serra de l’Obac, l'escola Font de l’Alba i l'escola Josep Ventalló. L'Ajuntament assegura que la selecció no respon únicament a criteris territorials, sinó que busca incloure escoles amb dimensions, realitats socials i models educatius diversos per poder avaluar el funcionament del programa en contextos diferents.
La voluntat municipal és que, si l’experiència té una valoració positiva, el setembre del 2027 el MEST s'estengui a set escoles més, amb un equip itinerant especialitzat. Això permetria arribar a 14 centres i avançar progressivament cap a la implantació del model al conjunt de les escoles públiques de la ciutat. "Volem que els menjadors escolars siguin espais encara més segurs, espais més inclusius i espais educadors", ha resumit Ballart.
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