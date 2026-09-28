La XATIC clou la celebració del seu 20è aniversari al MNACTEC de Terrassa

La Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC) posarà punt final a la celebració del seu 20è aniversari amb un acte institucional el dimecres 7 d'octubre, a les 18 hores, a la Sala Diesel del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), a Terrassa. La trobada culmina la campanya commemorativa d'una entitat que actualment agrupa més de 40 municipis i més de 100 espais visitables en l'àmbit català.
La tria de la seu respon a un valor simbòlic, atès que el MNACTEC va ser l'espai on es va constituir la Xarxa fa vint anys.
Com a activitat prèvia, a les 17 oresh, es durà a terme una visita guiada per als representants dels municipis i espais membres a l'exposició temporal "Robots. Dels autòmats de Leonardo als humanoides del futur", a càrrec del director del MNACTEC, Albert Tulleuda.
L'inici oficial de l'acte institucional tindrà lloc a les 18 hores, conduït per la periodista Laura Contreras. La benvinguda serà a càrrec de Joan Salvador Fabregat, vicepresident de la XATIC, i d'Albert Tulleuda, que oferiran una visió sobre l'evolució de l'entitat i la seva tasca de promoció del patrimoni industrial.
Posteriorment, José Antonio Donaire Benito, comissionat per a la Gestió del Turisme Sostenible de l'Ajuntament de Barcelona, oferirà la ponència "Cap a una gestió més sostenible del turisme. La situació actual i possibles aportacions del turisme industrial", centrada en la sostenibilitat en el sector turístic.
En el marc de la jornada, es farà el lliurament del carnet de soci número 10.000 al creador de contingut Pol Casellas, per la seva col·laboració en la campanya de l'aniversari. Així mateix, s'atorgaran els premis del concurs fotogràfic #20AnysXATIC, del qual s'han seleccionat 20 imatges entre les candidatures rebudes.
L'acte finalitzarà a les 19 hores amb la foto de família institucional i un brindis al pati del museu.