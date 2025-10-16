Terrassa inicia un nou paquet d’obres per reparar carrers i millorar la seguretat viària

A partir del 20 d’octubre i fins al 3 de novembre, l'Ajuntament de Terrassa durà a terme obres de millora del paviment en nou punts de la ciutat, amb un pressupost total de prop de 298.000 euros. Les actuacions s’inclouen dins del Pla continuat de millora de l’espai públic, impulsat pel Govern municipal per reforçar el manteniment i la seguretat viària.
Els treballs començaran el 20 d’octubre al camí del Molinot (entre els números 1 i 7), amb tall total de trànsit, i continuaran el 21 d’octubre al camí de Can Curet (alçada del 92). El 22 d’octubre es faran tasques al camí de la Creu del Conill (tall total) i al carrer Sant Muç (tall parcial). El 23 d’octubre s’actuarà al carrer Sant Cosme i a la cruïlla dels carrers Marconi i Sant Marc, mentre que el 24 hi haurà reducció de carril al passeig Vint-i-dos de Juliol.
Entre el 27 i el 30 d’octubre, les obres es concentraran a l’avinguda de les Glòries Catalanes (entre Sant Eulàlia i Guadalquivir), i el 31 d’octubre al carrer Castellsapera i al carrer de la Mola. Finalment, el 3 de novembre, es treballarà al carrer Fuencisla i al pas elevat del carrer d’Amèrica, amb talls totals.
Segons la regidora d’Obres Públiques, Montserrat Alba, aquestes intervencions tenen per objectiu “reforçar el manteniment i la seguretat viària” i “posar al dia els carrers, places i parcs de la ciutat”. Alba ha subratllat que “el manteniment del dia a dia és essencial per garantir una Terrassa més còmoda, segura i agradable” i ha recordat que, encara que no siguin grans obres, “milloren el dia a dia de milers de persones”.
L’Ajuntament ha anunciat que senyalitzarà i comunicarà les afectacions de trànsit pels canals habituals i ha agraït la comprensió i col·laboració de la ciutadania davant les possibles molèsties temporals.