El pla de Terrassa per activar els més grans de 60 anys: una app d'èxit, obsequis i propostes contra l'aïllament

Terrassa celebrarà el Mes de les Persones Grans amb un programa d’activitats que començarà el 30 de setembre i s’allargarà fins al 30 d’octubre. La programació inclou propostes culturals, formatives, lúdiques i de sensibilització amb l’objectiu de fomentar la participació, el benestar i una visió activa i diversa de l’envelliment.
El programa tindrà com a punt central la commemoració del Dia Internacional de les Persones Grans, l’1 d’octubre, i coincidirà amb una nova campanya de difusió de l’aplicació municipal Activa el +60, que ja ha arribat als 2.000 usuaris durant els seus primers sis mesos de funcionament.
Un impuls a l'eina Activa el +60
El programa coincidirà amb una campanya per difondre l'aplicació municipal Activa el +60. Aquesta plataforma ja ha assolit els dos milers d'usuaris durant els seus primers sis mesos de funcionament. L'eina s'ha consolidat com un canal específic perquè aquest col·lectiu pugui accedir fàcilment a l'agenda d'activitats de la ciutat. Terrassa compta actualment amb 57.619 persones de 60 anys i més, una xifra que representa una part molt significativa de la població local. Per incentivar-ne l'ús, les persones que s'apropin a l'Oficina d'Informació a la Gent Gran, situada al carrer de Sant Leopold, 33, per descarregar-se l'aplicació rebran un obsequi.
La regidora de Gent Gran, Ruth Hibernón, ha posat de relleu que aquesta programació permet mostrar la diversitat de realitats, interessos i inquietuds del col·lectiu. "Volem afavorir espais de participació, relació i aprenentatge i continuar avançant cap a una ciutat on envellir amb autonomia, dignitat i una vida plena", ha assegurat. A més, ha volgut reivindicar que aquest sector de la població continua sent una part activa i imprescindible de la ciutat.
Salut, tecnologia i natura en un sol programa
La programació arribarà a diversos equipaments i espais de Terrassa. Les activitats abordaran àmbits molt variats com la transformació digital, la salut física i cognitiva, la desinformació, les estafes, les cures, el voluntariat i les masculinitats. L'oferta inclou diverses xerrades sobre envelliment, com ara les maneres de comunicar-se quan les paraules ja no hi són i els perills de les notícies falses. A més, s'organitzaran esdeveniments de cinema, música i teatre. També destaca la proposta per viure la natura amb una excursió al Pont de les Arnaules-Pont de Vilomara, a la comarca del Bages.
La segona meitat del mes incorporarà un grup de suport i formació per a persones cuidadores, que començarà el 19 d'octubre. Seguidament, s'oferiran les jornades sobre la vida amb sentit el 28 d'octubre i l'activitat central de +masculinitats possibles el 29 d'octubre.
El Dia Internacional de les Persones Grans
L'eix central del programa serà la commemoració del Dia Internacional de les Persones Grans, que es farà el dijous dia 1 d'octubre. L'acte principal tindrà lloc a les 18 hores a la plaça del Vapor Ventalló. Aquesta trobada servirà per reivindicar els drets del col·lectiu i reconèixer la seva contribució a la societat. Es llegirà un manifest unitari sota el lema que recorda que es jubilen de la feina, no de la vida. A més, es llegirà un segon text reivindicatiu específic de la ciutat, elaborat pel grup motor d'aquesta jornada del Consell Municipal de la Gent Gran.
La jornada festiva continuarà amb una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de Terrassa i la col·laboració de l'Agrupació Folklòrica Amunt i Crits. Finalment, l'Ajuntament il·luminarà la seva façana i el Monument de la Dona Treballadora per donar més visibilitat a aquesta diada.