Guia per iniciar una vida vegana al Vegan Fest de Terrassa

Torna el Vegan Fest un any més a Terrassa i ho fa amb personalitats nacionals i internacionals del panorama vegà. Aquest festival, el més gran que se celebra a l’aire lliure i amb entrada gratuïta a Europa, busca apropar les darreres novetats al públic vegà, alhora que atrau persones que volen encetar el procés per eliminar els productes d’origen animal de les seves vides. “Si vols un planeta més sostenible, has de fer petits canvis en el teu dia a dia”, ha destacat al Diari de Terrassa Anna García, cofundadora del Vegan Fest.
Les xerrades que hi haurà al festival vegà, precisament, estan molt enfocades a aportar la informació necessària com per poder fer el canvi amb seguretat. “La dieta vegetal al 100% és molt completa, però abans de deixar la teva dieta habitual t’has d’informar”, ha afirmat García, que ha afegit que les qüestions nutricionals “són sempre els principals dubtes de la gent no vegana”.
Per aquesta raó, les xerrades que ha recomanat van en aquesta línia. Dissabte a les 10:30 hores, la nutricionista i dietista de l’Associació Vegana de Catalunya, Sara Torra, farà una conferència sobre com fer les primeres passes en aquest món. “Donarà una petita guia pràctica de com passar d’una alimentació habitual a una vegana”, ha detallat la cofundadora.
El guanyador del premi BAFTA Alex Lockwood, presenta dissabte a les 19 hores el seu nou projecte, GAIA
Lluís Clotet
També es faran “showcookings”, és a dir, demostracions de cuina, amb xefs de renom mundial, com l’alemany Ricky Saward, el primer cuiner vegà que va aconseguir una estrella Michellin i que vindrà de Frankfurt a Terrassa diumenge a les 10 hores “per demostrar que la cuina vegetal també pot ser una cuina gurmet”, ha apuntat Anna Garcia.
En aquest sentit, hi haurà una secció on els assistents a les jornades del Vegan Fest podran dur a terme tastets de productes totalment vegans, com carn vegetal i altres substituts de productes animals i, a més, on es faran presentacions de productes d’aproximadament mitja hora de durada.
Hi haurà un concurs de cuina vegana d`influencers en el qual partiiparà la terrassenca Sara Roy
Lluís Clotet
La joia de la corona, però, serà el Vegan Chef, un concurs de cuina vegetal presentat per Gloria Carrión i Lorena Izquierdo i en el qual diverses personalitats i “influencers”, entre elles, la cantant terrassenca Sara Roy, mesuraran les seves aptituds culinàries.
Activitats infantils
El veganisme no és només una cosa d’adults. Per això, el Vegan Fest ha reservat un espai, el Vegan Kids, perquè els més petits puguin també conèixer aquest model de vida i “despertar l’empatia animal i treballar-la” amb activitats adaptades a la seva edat.“El que volem és aportar perquè els infants creixin estimant la natura, i no pots estimar el planeta en el que vius si no el coneixes i no tens coneixement del que hi passa”, ha assegurat la cofundadora del Vegan Fest.