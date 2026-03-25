ERC reclama planificació urgent d’equipaments i una revisió profunda del servei d’autobús

El grup municipal d’Esquerra Republicana ha presentat dues propostes de resolució per al ple d’aquest divendres centrades en dos àmbits clau per al futur de la ciutat: urbanisme i mobilitat. Concretament, apunten a la planificació d’equipaments davant el creixement demogràfic, per una banda, i la revisió del servei d’autobusos urbans, per l’altra.
La portaveu d’ERC, Ona Martínez, ha alertat que Terrassa creix a un ritme d’unes 4.000 persones anuals, una tendència que, segons ha dit, es mantindrà en els pròxims anys. “Aquest creixement s’ha de governar, cal lideratge per decidir quin model de ciutat es vol a 10 o 15 anys vista”. En aquest sentit, ERC demana una “planificació urgent dels equipaments necessaris per donar resposta a aquest augment de població”. La proposta inclou elaborar un pla que determini quins equipaments són prioritaris, quant costaran, en quin calendari s’executaran i com es finançaran, posant sobre la taula projectes com el palau de congressos, el palau sud o el Vapor Ros. També planteja aprofitar la possible revisió del planejament urbanístic per adaptar-lo a aquestes necessitats.
D’altra banda, el regidor Pep Forn ha presentat la segona proposta, centrada en el transport públic. ERC reclama revisar les modificacions recents en les línies d’autobús, concretament l’L3, ja que, segons el grup, en alguns casos han empitjorat la freqüència i la puntualitat del servei. Forn ha denunciat manca de diàleg amb el teixit veïnal i ha assegurat que les associacions de veïns no han estat escoltades en el procés de canvis. També ha remarcat que, en deu anys, els usuaris han crescut un 38%, mentre que el nombre d’autobusos només ho ha fet al voltant d’un 9%.
ERC considera que aquesta situació repercuteix directament en la qualitat del servei i dificulta fomentar l’ús del transport públic. A més, ha criticat la “desinformació” generada arran dels canvis recents, amb horaris contradictoris segons el canal consultat.
La proposta republicana aposta per incrementar els recursos del servei, revertir els canvis que no funcionen, millorar la informació a la ciutadania i impulsar mesures estructurals com carrils bus o restriccions de trànsit en determinats eixos de la ciutat per prioritzar el transport públic.