Bon Preu inaugura el seu cinquè supermercat a Terrassa: “Estem estudiant obrir més botigues a la ciutat”

El Grup Bon Preu compta ja amb cinc establiments a Terrassa. La companyia amb seu a Les Masies de Voltregà ha inaugurat aquest dimecres un nou supermercat Bonpreu ubicat a l’antiga fàbrica tèxtil Sala Badrinas, un edifici datat de l’any 1942, consolidant la seva implantació a la ciutat. El projecte ha suposat una inversió de 8 milions d’euros i la creació d’un equip de 38 professionals.
El nou establiment disposa d’una superfície de venda de 1.279 metres quadrats en planta baixa, mentre que a la primera planta s’hi ubica un aparcament amb capacitat per a cinquanta vehicles, dos dels quals compten amb punts de recàrrega per a cotxes elèctrics. L’accés principal es fa pel número 169 del carrer de Baldrich, davant la plaça de Josep Sañé.
Pel que fa a l’oferta comercial, el supermercat manté l’aposta habitual del grup pels productes frescos i de proximitat, amb seccions de fruiteria, peixateria amb pop cuinat i forn de cocció de peix i marisc, xarcuteria, carnisseria, i formatgeria i fleca de lliure servei. L’establiment també incorpora celler, perfumeria i basar.
Un dels eixos destacats del projecte és la sostenibilitat. El nou supermercat ha estat dissenyat per reduir el consum energètic en un 20% respecte a un establiment convencional de característiques similars, així com per disminuir en el mateix percentatge les emissions de CO₂, en línia amb l’estratègia del grup d’impulsar equipaments més eficients.
La companyia ha rehabilitat la nau més antiga del complex industrial Sala Badrinas amb la col·laboració del Museu de Terrassa, amb l’objectiu de recuperar elements arquitectònics originals, com la coberta en dents de serra, que permet l’entrada de llum natural. També s’han integrat a la façana diversos elements històrics, com pintures i gravats antics, reforçant la identitat industrial de l’espai.
El grup estudia més implantacions
En la inauguració de la nova botiga, el president i director general del Grup Bon Preu, Joan Font, ha assegurat que les inversions de la companyia a Terrassa estan donant bons resultats: “Totes les inversions que hem fet a Terrassa ens funcionen molt bé”, ha afirmat, i ha posat com a exemple l'últim establiment obert el maig de l'any passat a la carretera de Talamanca, que ha superat les previsions inicials.
“La nostra mirada és a llarg termini; volem estar aquí molts anys i ser un servei pels ciutadans”, ha subratllat el directiu, que ha confirmat que de cara al futur, el grup estudia noves oportunitats a Terrassa, una ciutat que considera estratègica pel seu volum de població i nivell de renda: “Ens agradaria posar-hi més botigues; s’estan estudiant altres operacions”, ha reconegut Font, sense donar-ne gaires més detalls. "Antigues fàbriques que han quedat obsoletes, que estan al centre de la ciutat, que tenen metres i ens permeten implantar el nostre model, ens encaixen perfectament", ha confessat el president i director general del Grup Bon Preu, que ha reblat: "Terrassa és una ciutat dels més importants de Catalunya i nosaltres hi podem tenir moltes més botigues que les que hi tenim".
Per la seva banda, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha destacat el desenvolupament i creixement que està vivint el barri del segle XX. "Estem parlant d'una nova centralitat que ens connecta amb el centre de la ciutat, un barri que tenia un dèficit d'oferta comercial i Bon Preu l'acaba completant. Genera aquesta centralitat, dona vida al barri i seguretat", ha destacat, alhora que ha volgut reconèixer "la sensibilitat que han tingut des de Bon Preu per poder preservar l'espai i mantenir aquella essència de l'antiga fàbrica".
Amb aquesta obertura, el Grup Bon Preu amplia la seva xarxa a Terrassa, on ja disposava d’un establiment Esclat a l’antiga fàbrica Agut, a l’avinguda de Josep Tarradellas, obert el setembre del 2015, i de tres supermercats Bonpreu més situats a l’antiga seu de Caixa Terrassa al carrer del Portal Nou (inaugurat el juny del 2016), a l’històric restaurant Imperial de la carretera de Matadepera (posat en marxa el gener del 2021) i a la carretera de Talamanca, obert des del maig de l’any passat. La primera i l’última botiga obertes pel grup a la ciutat es complementen també amb dues benzineres EsclatOil i dos minimercats.