Terrassa en nivell 2 del pla alfa d'incendis

Les condicions meteorològiques d'aquest divendres han portat als agents rurals i a proteccó civil a activar el nivell 2 del pla alfa, que determina que hi ha un risc elevat d'incendi forestal al municipi.\r\n\r\n\r\n\r\n⚠️ Els @agentsruralscat alerten que, donades les condicions meteorològiques d'avui, el risc d'incendi a #Terrassa és alt.\r\n\r\n🙏 Tingueu molta precaució i seguiu els consells de Protecció Civil: https://t.co/8mcL5Yq8p8 pic.twitter.com/rKRgohHfno\r\n— Ajuntament de Terrassa (@ajterrassa) August 29, 2025\r\n\r\n\r\n\r\nAquesta activació, tot i que no suposa cap prohibició adicional respecte als nivells anteriors, és l'avantsala de situacions potencialment perilloses als espais naturals de la citat. Per això, les autoritats recomanen no llançar burilles ni petards a les zones boscoses de la ciutat, a més de no fer servir barbacoes no autoritzades.\r\n\r\nTambé, en cas que un incendi us enxampi en camp obert, allunyeu-vos d'ell contra la direcció del vent i, si és possible, entreu en una zona on la vegetació ja hagi cremat. Per contra, si les autoritats us obliguen a desallotjar un habitatge o un altre espai, l'Ajuntament demana tancar els interruptors generals del llum i el gas i agafar només allò que és imprescindible (documentació, diners i medicaments).\r\n