Terrassa no celebrarà els Tres Tombs aquest 2026: "No tenim relleu generacional"

La festa dels Tres Tombs no se celebrarà enguany a Terrassa. L’Associació Amics dels Tres Tombs de Terrassa, entitat que durant anys n’ha assumit l’organització, ha decidit suspendre la celebració després de constatar que no disposa dels recursos humans ni materials necessaris per garantir-la.
Joaquim Riera, en nom de l'entitat, explica que la decisió s’ha pres després d’un procés de reflexió i de diversos intents per assegurar-ne la viabilitat. “Després d’una anàlisi detallada i d’haver fet molts esforços per continuar, lamentem que no és possible organitzar la festa”, ha assenyalat. Entre els principals motius hi ha la manca de patrocinadors, la insuficiència de recursos i, especialment, l’absència de relleu generacional.
“La gent gran de l’associació ha anat desapareixent per llei de vida, i altres persones han passat per l’entitat sense deixar el relleu necessari per mantenir la tradició”, ha explicat Riera, que admet que, en aquestes condicions, la celebració s’ha tornat insostenible. “No comptem amb els mitjans suficients per tirar endavant una activitat d’aquesta envergadura amb el nivell i el respecte que sempre hem volgut oferir”.
Pel que fa a l’Ajuntament, Riera ha volgut aclarir que la decisió no és municipal. Segons ha explicat, fa mesos que es va comunicar la situació al consistori i es va mantenir una reunió amb la regidoria de Cultura per exposar les dificultats que han acabat portant a la suspensió dels Tres Tombs aquest any.