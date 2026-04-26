Saps on és... la marca d'una discoteca d'època?

L’oci nocturn a aquesta població ha passat per alts i baixos. Una mica com ha passat amb altres sectors. Hi va haver èpoques per poder triar on s’anava a ballar i a prendre unes copes no era fàcil. L’oferta era més que extensa, encara que cadascú tenia el seu local preferit que, generalment, era o el que posava l’estil de música que li agradava, o el que anaven les amistats o la persona que li feia peça.
Entre tots els noms que es podrien recordar de locals que van néixer a les dècades vuitanta i noranta, un va impactar bastant en el sentit que era una discoteca de grans dimensions. Es va inaugurar l’any 1993 i, com moltes, tenia dues zones ben diferenciades: una qualificada de VIP, amb música d’aquestes dècades mencionades, i una altra, més extensa, amb música electrònica, també màquina i una mica de dance.
El seu creador, Gabriel Castro, va apostar per batejar-la com a Forum. Aquest empresari ja tenia experiència en el sector de la nit. Va ser el fundador de la mítica Concor, a Sabadell, que va obrir l’any 1978 i que constava de tres pistes de ball, sis barres i un escenari per a possibles concerts.
L’entrada
Al punt on hi havia l’entrada, a sobre, hi havia una mena de tendal de pedra, amb un forat en forma de quadrat, del qual emergien tres pals cap al cel, i que culminaven amb un símbol amb una corona reial a sobre. Era una mena de lletra H, però també podria ser un trono o un sofà molt abstracte.
Forum va canviar de nom i va néixer Deluxe, que oferia tres sales diferenciades, amb estils de música també molt diferenciats. L’any 2006, l’aventura va arribar als seus títols de crèdit i la discoteca va tancar per sempre més. El logotip continua encara en el mateix lloc, sense ganes de marxar.