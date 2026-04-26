L'empresa cosmètica Skeyndor impulsa la seva presència digital a la Xina, l'Índia i Colòmbia

L'empresa Skeyndor, especialitzada en cosmètica professional, ha reforçat la seva presència en el comerç en línia a la Xina, l'Índia i Colòmbia gràcies a l'adopció de noves estratègies de màrqueting i comunicaciò digitals. Segons explica el departament d'Empresa de la Generalitat en un comunicat, la companya amb seu a Terrassa "ha posat en marxa un conjunt d'accions de promoció orientades a canals i mitjans en linia", cosa que busca potenciar el posicionament de la marca en aquests mercats internacionals.
De fet, segons s'indica en el comunicat, el 40% de les exportacions de Skeyndor es concentren en aquests tres països, on ha adaptat les estratègies implementades per adaptar-les a les necessitats i particularitats d'aquests mercats. "Els tres mercats són prioritaris per a Skeyndor en la seva estratègia d'expansió internacional", ha assegurat el CEO de la companyia, Jordi Morcillo.
Concretament, a la Xina, l'empresa de cosmètics ha buscat incrementar la presència dels seus productes a diverses plataformes del gegant asiàtic i ha tingut presència a esdeveniments internacionals que s'han organitzat allà, com la fira IMCAS China 2025 que es va celebrar a Xangai. "La Xina és un país clau, on operem des de l'any 2022 i on consolidem cada any la nostra presència", ha apuntat Morcillo.
Pel que fa al mercat indi, la companya de Terrassa troba "un ecosistema de comerç electrònic molt dinàmic impulsat per milions de compradors digitals, llançaments àgils i un fort poder de recomanació entre usuaris", ha destacat el CEO de l'empresa terrassenca. Per respondre a aquesta realitat, han obert un nou portal web (skeyndor.in) i ha incrementat l'activitat als seus prefils de xarxes socials, cosa que els permetrà mantenir els distribuïdors, els professionals i els usaris connectats i actualitzats sobre les novetats dels seus productes.
Per la seva banda, a Colòmbia, Skeyndor ha ampliat la seva presència mitjançant la comercialització dels seus productes a través de grans cadenes especialitzades del sector dels cosmètics al país de l'Amèrica del Sud, com, per exemple, Bellapiel. D'aquesta manera els seus productes es podran adquirir tant a botigues físiques com a través de la venda online. "Colòmbia és un dels mercats on experimentem un creixement més notable, gràcies a l'impuls del sector cosmètic i l'expansió del comerç electrònic", ha explicat Jordi Morcillo.
Aquesta nova etapa en el comerç exterior de Skeyndor ha comptat amb el suport d'ACCIÓ, l'agència per al creixement de les empreses del departament d'Empresa, que ha aportat 15.000 euros en la línia d'ajuts de promoció internacional.