VÍDEO | Usuaris de patinets elèctrics circulen de nit i sense llums per carreteres interurbanes de Terrassa

Per poder circular per les carreteres cal tenir uns mínims de seguretat, especialment a la nit, quan la visibilitat és molt més reduïda. Això, però, no tots els usuaris de les vies interurbanes ho acaben aplicant. És el cas d'un grup de persones que, segons ha publicat Crónica Global, anaven circulant per la C-1415a, que connecta Terrassa amb Castellar del Vallès, sense llums de posició o frenada i amb roba fosca quan era de nit. Això, segons el reglament de la Direcció General de Trànsit (DGT), ja suposaria una multa de 200 euros a cada usuari, si la policia els hagués enxampat. A més, segons la mateixa normativa, els patinets elèctrics tenen prohibida la seva circulació per vies interurbanes, cosa que agreuja encara més els fets.
Al vídeo, un conductor es troba el grup i es veu obligat a posar les llums llargues per poder veure els usuaris dels patinets i no col·lisonar amb ells. De fet, a les imatges també es pot obesrvar que en diverses ocasions, alguns dels conductors dels VMP (Vehicles de Movilitat Personal) traspassen la doble línia discontinua i circulen contradirecció durant diversos metres, fins i tot en trams on no hi ha cap tipus d'il·luminació ambiental o urbana.
Segons dades oficials, a Terrassa es van interposar més de 1.650 sancions a usuaris d'aquest tipus de vehicles l'any 2025. La raó més habitual per les quals es van posar les multes va ser la de circular per espais on els patinets elèctrics no estan autoritzats. En el mateix període es van requisar una centena de VMP