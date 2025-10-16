Terrassa presenta el projecte "Connectem Can Parellada" al Pla de Barris 2026-2031

L’Ajuntament de Terrassa ha presentat el projecte "Connectem Can Parellada" a la convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029, impulsat per la Generalitat, amb l’objectiu de millorar de manera integral aquest barri del Districte 7. El programa, que preveu una inversió total de 18,7 milions d’euros, inclou 28 actuacions centrades en la transformació urbana, la transició ecològica i l’acció sociocomunitària.
El projecte és fruit d’un ampli procés participatiu que ha recollit les aportacions del veïnat, les entitats i els serveis municipals. “El Pla de Barris de Can Parellada és una oportunitat estratègica per abordar de manera integral les mancances socials, econòmiques, urbanístiques i comunitàries d’aquest entorn i millorar les condicions de vida de totes les persones que hi viuen”, ha explicat Alberto Muñoz, regidor d’Estructura, Desplegament territorial i Districtes.
Muñoz ha subratllat que el barri pateix una vulnerabilitat urbana específica, derivada de la seva “desconnexió física i simbòlica, tant des del punt de vista intern com amb la resta de la ciutat”. Per això, una de les principals línies del projecte és millorar la connectivitat i l’accessibilitat del barri, amb actuacions com la construcció del pont d’Itàlia, que es convertirà en una nova infraestructura clau per enllaçar Can Parellada amb altres zones de Terrassa, o la reurbanització del carrer d’Amèrica, que es vol convertir en un nou eix vertebrador i accessible.
El projecte també preveu la construcció de la Biblioteca del Districte 7 (BD7) i l’ampliació del Casal Cívic de Can Parellada, a més de diverses millores en equipaments esportius i centres educatius. En matèria d’habitatge, s’inclouen ajuts per a la rehabilitació, el manteniment, l’accessibilitat i l’eficiència energètica dels habitatges, així com la millora energètica del Casal Cívic.
Pel que fa a l’espai públic, es destaca la reurbanització de la plaça Ibèria, que es vol adaptar al canvi climàtic i dinamitzar com a punt de trobada del barri, i la creació d'horts urbans als voltants dels equipaments, amb l’objectiu de fomentar la transició ecosocial. A més, s’impulsaran diversos programes comunitaris i socials orientats al benestar emocional, la convivència, la prevenció de la violència masclista i de la discriminació, la promoció educativa i el foment del comerç de proximitat.
“El nostre objectiu és millorar l’accessibilitat i la connectivitat dins i fora del barri, consolidar la xarxa d’equipaments, guanyar en sostenibilitat i treballar amb la comunitat per promoure noves xarxes relacionals i millorar les condicions socioeconòmiques del sector. D’aquesta manera, Can Parellada esdevindrà un barri amb més oportunitats, més accessible, més cohesionat i més dinàmic”, ha resumit Muñoz.
El finançament del projecte preveu una aportació del 50% per part de la Generalitat —uns 9,3 milions d’euros— i la resta a càrrec de l’Ajuntament, amb la possibilitat d’incorporar altres ajuts complementaris sempre que no superin el cost total del projecte. Si la candidatura és seleccionada, les actuacions s’executaran entre el 2026 i el 2030.
El Pla de Barris i Viles de Catalunya és l’instrument principal de la Llei 11/2022 de millorament urbà, ambiental i social, que busca reduir les desigualtats territorials i socials mitjançant actuacions en tres grans àmbits: les transformacions físiques, la transició ecològica i l’acció sociocomunitària. En el cas de municipis de més de 20.000 habitants, com Terrassa, els projectes que opten a la subvenció han de tenir un cost d’entre 6 i 25 milions d’euros i una durada de cinc anys.