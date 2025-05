Terrassa presenta la seva pròpia tipografia

Terrassa ja no és només una ciutat. Ara també és una tipografia, creada per Nikola Djurek i desenvolupada per l’estudi neerlandès Typotheque. Aquest projecte, presentat oficialment dimecres a l’escola de disseny BAU de Barcelona, combina la precisió geomètrica, inspirant-se en el llegat arquitectònic de la ciutat, i en el concepte de terrassa com a espai de connexió entre l’interior i exterior. Si passem per la Rambla d’Ègara, a l’altura del pont de la via del tren, podem veure un cartell on s’observa la nova tipografia.

Segons els experts, el resultat és “una tipografia amb estètica arquitectònica i expressiva”. La família de la tipografia inclou tres estils diferents: “Terrassa”, “Terrassa Display” i “Terrassa Gradient”. La versió base és neta i versàtil, mentre que la “Display” introdueix contorns en capes, amb diferents eixos variables. El darrer estil (“Gradient”) substitueix els contorns amb una gradació de pes escalonada per a crear profunditat tonal i moviment visual.

La tipografia parteix de les formes geomètriques i modulars dels plànols tècnics del segle XX. Tot i aquesta influència, no es tracta d’un simple “revival” de les formes del passat, sinó d’una reinterpretació moderna. En aquest sentit, la tipografia introdueix un joc complet de minúscules, absents en els models històrics, i “amplia el repertori tipogràfic amb diferents pesos, estils i refinaments òptics adaptats a contextos contemporanis”. A més, “Terrassa” habilita eines perquè s’adapti a una àmplia gamma de contextos de disseny.

La lletra ja està disponible per a ús comercial a la web de Typotheque.