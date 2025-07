Terrassa reactiva les fonts ornamentals després de dos anys de sequera

Terrassa ha posat en marxa, dimecres al vespre, la font ornamental de la plaça de l’Aigua, després d’estar dos anys inactiva a causa de les restriccions per la sequera. Aquesta reactivació forma part del procés gradual que està duent a terme l’Ajuntament de Terrassa per tornar a posar en funcionament les fonts ornamentals de la ciutat, aturades durant aquest període excepcional.

Abans de reactivar-les, s’ha fet una revisió tècnica de l’estat de les fonts, ja que la manca d’ús ha provocat danys en els sistemes. Un cop realitzades les reparacions pertinents, algunes fonts han començat a funcionar de nou. Per exemple, coincidint amb l’inici de la Festa Major, ja es va reobrir la font de la Casa Alegre de Sagrera, i dimecres al vespre ha estat el torn de la plaça de l’Aigua.

Durant la visita a aquest espai, l’alcalde Jordi Ballart ha celebrat que "després de dos anys de sequera, l’aigua torna a brollar a les fonts ornamentals de Terrassa i podem tornar a gaudir a l’espai públic d’un element que ens refresca i que ens fa molt més agradable la ciutat. Treballarem intensament perquè, mica en mica, totes tornin a funcionar, com la de la Font Trobada i la de la plaça Primer de Maig".

Paral·lelament, el consistori també ha anat reobrint la pràctica totalitat de les fonts d’aigua de boca repartides per la ciutat, situades a carrers, places i parcs. S’han reparat i reobert diverses unitats que estaven fora de servei, com la Font del Parc dels Catalans, la Font de Rosalia de Castro, la Font de la zona infantil del carrer Terque i la Font del Torrent de les Bruixes.

Alcalde i regidors en la visita en motiu de la reactivació, dimecres al vespre

Ajuntament de Terrassa

Reobertura de sistemes de reg per aspersió i fonts públiques

Amb la supressió de les restriccions per sequera, l’Ajuntament va recuperar a principis de primavera els sistemes de reg per degoteig que abasteixen les plantacions arbustives i herbàcies, que funcionen amb aigua no potable, i actualment està treballant per reobrir aquells regs per aspersió destinats a les gespes que a causa del llarg període d’inactivitat per la sequera, han requerit treballs previs d’actualització, substitució o reparació de peces, així com la realització de controls de funcionament i seguretat.

En aquest sentit, ja s'han obert nombrosos regs a la ciutat i es seguirà treballant en les properes setmanes per reobrir les xarxes de reg. En els últims dies, s’han actualitzat, reparat i posat en funcionament els següents regs per aspersió de la plaça de l'Anònima, la plaça de Montserrat Alavedra, el carrer Terque, el passeig de les Lletres, els Jardins d'Icària, el carrer de Fàtima, Ronda de Ponent i carrer de Cardedeu, la plaça d'Antoni Argilés, la Rambleta del Pare Alegre, el carrer de Lleida entre Ronda de Ponent i carrer d'Albacete, la plaça de l'Euro, el passeig del Camp del Roure, Vallparadís - Can Jofresa i Vallparadís - Hortes dels Frares.

Segons ha avançat l’alcalde: "S’han obert ja nombrosos regs a la ciutat i seguirem treballant per actualitzar i posar en marxa la resta de punts de les diverses zones verdes que tenim pendents al municipi".