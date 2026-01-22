Terrassa reforça la seva projecció turística al FITUR

Terrassa torna a ser present al Saló Internacional de Turisme FITUR, que se celebra aquests dies a Madrid, amb l’objectiu de reforçar la seva projecció turística i consolidar-se com a destinació amb identitat pròpia. El tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Turisme, Joan Salvador, ha visitat aquest dijous el certamen, considerat el més important del món en l’àmbit turístic, amb més de 255.000 visitants professionals de 156 països.
Un any més, la ciutat participa a FITUR dins l’estand de la Diputació de Barcelona, sota la marca Costa Barcelona. “Estar presents a FITUR ens ajuda a promocionar la ciutat, a tenir visibilitat dins l’oferta turística del país i a contactar i trobar-nos fàcilment amb tots els agents del sector, administracions, empreses i entitats”, ha assenyalat Salvador. Segons el regidor, el saló esdevé “el lloc on durant tres dies es concentra tot el sector del turisme a nivell espanyol, català i en gran part també internacional”.
Durant la seva estada, el tinent d’alcalde manté diverses trobades professionals amb operadors turístics, plataformes de promoció, agències i institucions per “explorar col·laboracions i generar noves oportunitats de promoció per a la ciutat”, amb la voluntat d’atraure nous fluxos de visitants i consolidar la projecció de Terrassa en mercats nacionals i internacionals.
Pel que fa a l’estratègia turística, Salvador ha explicat que Terrassa “continua apostant pels grans esdeveniments amb projecció turística vinculats al patrimoni arquitectònic i cultural”, amb un especial èmfasi en el patrimoni industrial, “que és el que ens singularitza com a ciutat”, així com pel turisme de reunions i professional. A més, ha afegit que es vol impulsar “l’aposta per l’audiovisual i el turisme cinematogràfic” com a nous àmbits de creixement.
Com a vicepresident de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC), el regidor també manté reunions per reforçar aquesta línia de treball. “El turisme industrial és una oferta respectuosa amb l’entorn, sostenible i molt connectada amb el territori i amb la nostra història”, ha destacat, subratllant el potencial d’equipaments com el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i les rutes pel patrimoni industrial modernista. “Terrassa pot liderar aquest tipus d’oferta, que és clau també per a moltes altres ciutats del país”, ha afegit.
Finalment, Salvador ha remarcat que la singularitat i la capitalitat en el modernisme industrial, els grans esdeveniments com la Fira Modernista o el Festival de Jazz, així com “la potència en audiovisual, universitat i esports”, permeten que Terrassa “sigui un destí per si mateix i, alhora, una parada imprescindible en la visita a Barcelona i el seu entorn”.