Terrassa s’incorporarà a la nova targeta T-social per als títols de transport amb tarifació social

Terrassa formarà part del grup de municipis que implantaran la nova targeta T-social, un sistema de transport amb tarifació social basat en tecnologia sense contacte que permetrà substituir definitivament els antics bitllets magnètics. El projecte ha estat presentat aquest dimecres a Granollers per l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU).
La T-social unifica en un únic suport tecnològic els títols socials de 21 municipis de les comarques barcelonines, entre els quals hi ha Terrassa, i els integra plenament dins l’ecosistema de la T-mobilitat. Aquests títols estan adreçats, entre altres col·lectius, a persones grans, persones amb discapacitat o persones en situació d’atur.
El projecte, impulsat per l’AMTU i els ajuntaments adherits, compta amb el suport de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona i del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat. El nou sistema estableix un marc comú i interoperable amb el transport públic integrat, mantenint alhora l’autonomia de cada municipi en la gestió de la tarifació social.
Entre les millores destacades hi ha la possibilitat de disposar de dades reals de demanda, que han de permetre als ajuntaments ajustar millor les línies i horaris del bus urbà. També es preveu una simplificació dels tràmits administratius, amb renovacions automàtiques dels títols i processos més àgils en cas de pèrdua de la targeta.
Pel que fa als usuaris, la T-social serà una targeta física de PVC amb una garantia de cinc anys, de manera que es reemplaçarà gratuïtament si deixa de funcionar dins d’aquest període. El sistema també inclou la creació del títol d’acompanyant, que permetrà que una persona pugui viatjar gratuïtament amb el beneficiari del títol social, amb l’objectiu de reforçar la inclusió i l’autonomia personal.
Durant la presentació, la presidenta de l’AMTU, Mar Molina, va definir la T-social com un “projecte de país a escala local”, mentre que des de l’ATM de Barcelona es va remarcar que la iniciativa suposa un nou pas en el procés de digitalització iniciat amb la T-mobilitat, que ja està implantada a prop del 80% dels municipis de l’àmbit metropolità.
Segons el calendari previst, els 21 municipis d’aquesta primera fase —entre els quals Terrassa— començaran a distribuir les primeres targetes durant el darrer trimestre de 2026. L’objectiu és que el sistema estigui plenament operatiu durant el primer trimestre de 2027.