Tot llest pel 77è Concurs Nacional de Colles Sardanistes a Terrassa

Terrassa tornarà a ballar al ritme de la sardana en una jornada molt especial per a la ciutat i per a la seva entitat sardanista més emblemàtica. El concurs, que enguany arriba a la seva 77a edició, acollirà per primera vegada la Final del Campionat de Catalunya en categoria de Grans, un fet que converteix aquesta edició en una cita històrica per al món sardanista.
L’acte començarà a dos quarts de dotze del matí a la Plaça Nova, amb la música de la Cobla Jovenívola de Sabadell. El programa inclourà peces com Galop d’Amunt i Crits de Joan Lluís Moraleda, 77 anys Amunt i Crits, una estrena de la compositora Laura Segalà dedicada a la pròpia entitat, o Lo rey David ab lo Giguant de Santi Martínez Herrero. També sonaran obres de Jordi Molina, Marcel Artiaga i Lluís Alcalà, entre d’altres, abans del ball de germanor amb la sardana Terrassa Dansa de Dani Gasulla.
Des de l’Agrupació Folklòrica Amunt i Crits, els organitzadors han expressat la seva emoció per poder celebrar una edició tan significativa: “És un honor per a la nostra entitat i per a la ciutat poder ser l’escenari d’aquest gran esdeveniment que culmina mesos d’esforç, passió i compromís de totes les colles participants”, han destacat en un comunicat.
L’entitat ha volgut agrair també la col·laboració de voluntaris, socis i amics que fan possible, any rere any, mantenir viva la flama de la sardana a la ciutat.
El Concurs Nacional de Colles Sardanistes de Terrassa és un dels més antics del país i un punt de trobada per a les millors colles de Catalunya, que comparteixen dansa, germanor i amor per la cultura popular.