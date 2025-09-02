Trobar parella en 7 minuts? Terrassa estrena el primer speed dating en català

Terrassa es convertirà en una de les primeres ciutats a acollir CitesPremium.cat, la nova plataforma de speed dating en català que vol recuperar l’essència de les trobades cara a cara. El projecte, que arrenca aquest setembre, aposta per un format presencial i de proximitat, allunyat del model d’apps de cites massives i impersonals.
La primera sessió tindrà lloc el dimarts 30 de setembre a La Paladar (Passeig Lluís Muncunill, 5), adreçada a persones d’entre 43 i 53 anys. L’activitat començarà a les 19 hores i reunirà un màxim de 24 participants en cites de set minuts. Dos dies després, el 2 d’octubre, se celebrarà una segona trobada a Terrassa, aquesta vegada per a la franja de 56 a 66 anys.
Cites de proximitat i en català
Cada esdeveniment de CitesPremium.cat té un format senzill: trobades breus, un ambient cuidat i un màxim de 24 persones per sessió. Si hi ha connexió mútua, l’endemà els participants reben el seu “match” i poden decidir si volen continuar coneixent-se.
Segons els fundadors, la plataforma busca “fugir del model d’app fred i massificat” i oferir una experiència més propera: “Barcelona ja té diverses opcions de cites ràpides, però a la resta del territori es fa més difícil. Nosaltres busquem l’amor de proximitat.”
Un altre tret diferencial és el compromís amb la llengua: tot el contingut, la comunicació i la dinamització dels esdeveniments es fan exclusivament en català, amb la voluntat de crear un espai còmode i culturalment proper per a catalanoparlants d’arreu del país.
Més enllà de Barcelona
CitesPremium.cat ja té previstes trobades a ciutats com Girona, Vic, Reus, Lleida o Manresa, però el debut oficial tindrà lloc a Terrassa i Igualada aquest setembre, situant la cocapital vallesana com un dels punts clau de la posada en marxa del projecte.