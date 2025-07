Llesta la reforma de l’Esplai de Can Parellada

Els treballs de reforma de l’Esplai de Can Parellada iniciats el desembre passat, van concloure el passat 13 de juny. La regidora de Patrimoni, Montse Alba, va visitar ahir el resultat de les obres, que tenien com a objectiu millorar les condicions del centre. Aquestes actuacions han inclòs la reparació del tancament i del paviment del pati, la rehabilitació de la coberta, les claraboies i la façana, pintura de tots els revestiments i renovació de l’enrajolat dels lavabos, el canvi del paviment interior , la millora de l’accessibilitat des del pati, la substitució dels vidres accessibles per vidres laminats, així com la instal·lació d’un sistema de ventilació i la construcció d’un nou extradossat a la sala gran. El pressupost d’adjudicació ha estat 122.275,05 € IVA inclòs.

En marxa el nou pàrquing dels ADF

Després de la visitar a l’Esplai, la regidora també va desplaçar-se a les obres de construcció d’un mòdul d’aparcament per a l’Associació de Defensa Forestal (ADF), que van començar el 30 de juny i tenen una durada prevista de tres mesos. L’objectiu d’aquesta actuació és dotar l’entitat d’un espai d’estacionament i emmagatzematge on resguardar els vehicles i les eines. La construcció s’efectuarà mitjançant un sistema prefabricat d’estructura tubular, amb tancaments de xapa ondulada i perforada, i una coberta lleugera i aïllant. Els treballs, amb un pressupost adjudicat de 128.986,48 €, inclouen el rebaix de terres per anivellar la plataforma del terreny a la cota de l’edifici existent. A més, es perllongarà la xarxa de sanejament existent fins a la zona d’actuació i s’instal·larà cablejat de baixa tensió i tubs d’aigua sanitària per garantir el servei a l’aparcament de l’ADF.