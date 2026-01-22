Un 15% més d’incidencies a l'aplicació "Cuidem Terrassa"

El canal de comunicació entre la ciutadania i l’Ajuntament, “Cuidem Terrassa”, va registrar un augment d’incidències relacionades amb el manteniment de l’entorn urbà al llarg del 2025. Les 45.431 irregularitats emeses pels terrassencs a través d’aquesta aplicació suposen un 15% més que les dades del 2024.
El consistori informa que d’entre les incidències més habituals registrades pels usuaris destacaven tres: les demandes referides a les àrees de contenidors (8,87%), les que reclamaven una millor neteja dels carrers (8,53%) i les que feien referència a la necessitat del manteniment de les voreres de la ciutat (4,2%).
L’aplicació “Cuidem Terrassa” també va canviar d’imatge al llarg de l’any, i va implementar millores en el seu sistema. Tot plegat forma part de la nova campanya informativa amb la qual es pretén promoure el civisme i el respecte pels espais públics. Segons explica l’alcalde, Jordi Ballart: “Cuidar vol dir respectar l’espai públic, mantenir nets els carrers, tenir gestos de civisme amb els veïns i veïnes. Cuidar vol dir tractar la ciutat com tractaríem casa nostra”.
Un pas més en la millora de l’entorn
Des de l’inici del mandat, l’Ajuntament tractat de millorar l’espai públic, “amb l’objectiu de fer una ciutat més neta, endreçada i agradable”, informa. En aquest context, s’ha impulsat una inversió a l’empresa municipal de neteja Eco-equip, que aquest 2026 aplicarà noves mesures com l’adquisició de vehicles amb més capacitat, la implantació de rutes específiques en punts detectats com a crítics, la posada en marxa d’una nova web per demanar la recollida de voluminosos en línia, així com un increment de la vigilància i del règim de sancions.
Entre les més habituals hi ha no recollir les deposicions dels gossos, amb multes de fins a 1.500 euros; abandonar mobles i voluminosos a la via pública, sancionat amb imports de fins a 6.000 euros; o circular amb vehicles de mobilitat personal (VMP) per espais no permesos, amb sancions de fins a 1.000 euros.
Paral·lelament, la Policia Municipal ha realitzat diverses campanyes informatives i de control dels VMP. Només durant el 2025 es van interposar 1.671 denúncies i es van requisar 85 patinets. Aquest 2026, en col·laboració amb el Servei Català de Trànsit, s’ha desenvolupat una nova campanya entre els dies 6 i 11 de gener, que s’ha tancat amb 160 denúncies, principalment per circular per la vorera, portar més d’una persona o posar en risc els vianants.ç
“Cuidem Terrassa” és l’evolució de “T’estimo Terrassa”, i amb això, el consistori recorda que “estimar la ciutat també vol dir actuar, assumir responsabilitats i cuidar col·lectivament l’espai que compartim”.