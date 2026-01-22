Mor Víctor López, referent del teixit associatiu andalús a Terrassa

Terrassa lamenta la mort de Víctor López, una persona molt estimada i respectada, considerada un referent del teixit associatiu local i de la convivència entre comunitats a la ciutat. López, que va traspassar aquest passat dimecres 21 de gener, va ser fundador, primer president i president honorífic del "Centro Cultural Andaluz Alcalá la Real y Comarca", entitat a la qual va dedicar més de 36 anys de la seva vida, amb una trajectòria marcada pel compromís cívic, la generositat i la proximitat.
Orgullós dels seus orígens a Alcalá la Real i profundament arrelat a Terrassa, va destacar per la seva capacitat de construir ponts de diàleg i convivència, contribuint a fer de la ciutat un espai d’acollida i oportunitats per a moltes persones.
Fa pocs mesos va rebre el Premi Hèrcules de Solidaritat, Convivència i Igualtat, un reconeixement al seu llegat humà, cultural i social, que perdurarà en el temps més enllà dels càrrecs que va ocupar.
En un missatge de condol, l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha expressat el seu record i suport a la família, amistats i a la comunitat del "Centro Cultural Andaluz Alcalá la Real y Comarca", destacant la petjada cívica que deixa Víctor López a la ciutat.