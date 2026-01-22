Terrassa

"Ni un sol tren": Rodalies continua aturat en una reobertura fallida

La situació a l'Estació del Nord aquest matí contrastava fortament amb les previsions

  • Usuaris a l'Estació del Nord de Terrassa aquest dijous -
  • Servei alternatiu d'autobús a Manresa -

Publicat el 22 de gener de 2026 a les 11:25
Actualitzat el 22 de gener de 2026 a les 12:21

Rodalies continua sense servei aquest dijous a primera hora, deixant de nou milers de terrassencs sense transport i obligant-los a buscar alternatives. 

Encara que Renfe ha atribuït inicialment el retard a inconcretes "causes operatives", fonts sindicals han confirmat posteriorment que el motiu real és la negativa dels maquinistes a iniciar la marxa. El col·lectiu considera que, malgrat el vist-i-plau administratiu, no es donen les garanties de seguretat necessàries a la infraestructura per circular sense risc. 

Andanes buides i derivació cap als FGC

La situació a l'Estació del Nord contrastava fortament amb les previsions. Mentre els panells informatius romanien apagats o sense horaris confirmats, el flux de viatgers es veia obligat a fer mitja volta. Molts s'han dirigit apressadament cap a l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), que, mantenia el reforç de freqüències anunciat a la línia del Vallès, i ha vist un augment massiu d'usuaris pel transvassament de la xarxa de Renfe. 

Per tal d'evitar que l'aturada impacti en la mobilitat dels usuaris que es desplacen a Manresa, Renfe ha habilitat autobusos com a mitjà de transport alternatiu. 

 

La veu dels afectats

Entre els passatgers que quedaven aturats a la porta del vestíbul, la sensació general era d'impotència.

"Ni un sol tren. He vingut confiant en el que van dir ahir a la tele, però ens hem trobat les portes tancades i ningú ens dona una explicació clara. Ara no sé com arribaré a la feina a l'Hospitalet, i ja faig tard", explicava la Marta Soler, veïna del barri de Sant Pere, visiblement nerviosa mentre intentava buscar rutes alternatives al mòbil.

L'Héctor, un usuari habitual de l'R4 tampoc estava content: "Entenc que la seguretat és el primer, però si no és segur, que ho diguin abans i no ens facin venir fins aquí".

De moment, no hi ha una previsió clara per al restabliment de l'R4 al seu pas per Terrassa, ni tampoc a la resta de la xarxa, per la qual cosa es recomana als ciutadans optar per transports alternatius fins a nou avís. 

El sindicat de maquinistes Semaf condiciona la tornada a la feina a l'obtenció d'un certificat signat per Adif que avali la seguretat de la xarxa. 

