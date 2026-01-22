Nova promoció al Segle XX: 142 habitatges al costat del parc de Vallparadís

Les obres del nou desenvolupament residencial Nou Vallparadís ja han començat al barri del Segle XX , en un àmbit proper al Parc de Vallparadís. El projecte, impulsat per la promotora Metrovacesa, suposa una inversió prevista de 31,7 milions d’euros i preveu la construcció de 142 habitatges, dels quals 111 seran de renda lliure i 31 de protecció oficial
La promoció inclou pisos d’entre un i quatre dormitoris, tots amb terrasses, i s’organitza al voltant d’espais comunitaris que incorporen zones verdes, piscina i àrees de joc infantil
Segons s’ha informat, el projecte aposta per criteris d’eficiència energètica, amb una qualificació energètica AA, sistemes de climatització eficients i materials de baix impacte ambiental. Els habitatges disposaran també de places d’aparcament i trasters opcionals.
L’àmbit on s’aixeca Nou Vallparadís destaca per la seva ubicació estratègica, amb accés proper a serveis educatius, comercials i esportius, així com bones connexions de transport amb la resta del Vallès Occidental i Barcelona. La proximitat immediata al parc de Vallparadís, amb més de tres quilòmetres de recorregut verd, afegeix un valor paisatgístic i d’ús ciutadà a la zona.
La promotora ha assenyalat que el projecte s’emmarca en la seva aposta pel desenvolupament residencial a l’àrea metropolitana, mentre que l’inici de les obres marca un nou pas en la transformació urbanística d’aquest sector de Terrassa, amb l’objectiu d’ampliar l’oferta d’habitatge en un entorn consolidat de la ciutat.