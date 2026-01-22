Suspesa temporalment la Zona de Baixes Emissions a Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa ha comunicat que, a causa de la greu incidència en el servei de Rodalies, se suspendran de manera extraordinària les ZBE el 22 i 23 de gener, per minimitzar l’impacte en la mobilitat de la ciutadania i facilitar alternatives de transport durant els dies en què el tren de rodalia continua aturat.
La causa principal d’aquesta situació és una aturada total del servei de Rodalies a Catalunya que ja suma dos dies. Ahir dimecres, la circulació de trens es va interrompre després d’un accident greu a la línia R4 prop de Gelida, on un mur de contenció va caure sobre la via, provocant la mort d’un maquinista en pràctiques i 37 ferits. En conseqüència, Adif i les autoritats van suspendre tots els serveis per inspeccionar i garantir la seguretat de la xarxa ferroviària.
Durant el dia d’avui, dijous 22 de gener, malgrat l’anunci de restabliment del servei a primera hora, els trens no estan circulant per “causes operatives” i per rebuig dels maquinistes a reprendre el servei sense garanties de seguretat. El Govern ha obert un expedient a Renfe per l’incompliment del servei, mentre els usuaris continuen buscant alternatives de mobilitat.
Centenars de viatgers han expressat indignació i confusió a les estacions, i moltes persones estan optant per altres mitjans de transport com autobusos, FGC o vehicle privat. La crisi del servei ferroviari tampoc ha deixat clar quan es podrà recuperar amb normalitat, tot i els intents de Renfe d’assegurar que treballa en la reactivació progressiva.