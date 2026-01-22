El Casal de la Dona premia centres egarencs

La Biblioteca Central va acollir dimecres l’acte de lliurament dels premis del concurs escolar de cartell, logotip i textos narratius i poètics impulsat pel Casal de la Dona amb motiu del 40è aniversari de l’entitat. El cartell guanyador va ser obra de Manuela Heredia i Pilar Arenas, alumnes de 4t de primària de l’Escola Auró, mentre que el logotip premiat el va crear Ana Sofia Andretta Ibarra, alumna de l’Institut Copèrnic.
En la categoria de textos narratius, el premi de primària va recaure en Laurana Giordani González i Bigué, de l’Escola Isaac Peral; el de secundària en Nora El Haik El Mansouri, de l’Institut Cavall Bernat; i el de batxillerat en Nora González Priego, de l’Institut Montserrat Roig. La convocatòria va servir per donar el tret de sortida al programa d’activitats commemoratives que es desplegaran al llarg de tot el 2026.
El concurs va comptar amb la participació de més de 200 alumnes d’onze centres educatius públics de la ciutat, entre instituts i escoles de primària. Amb aquesta iniciativa, el Casal de la Dona va voler posar en valor “el paper del món educatiu i de la coeducació com a eines fonamentals per avançar cap a una societat més justa, democràtica i igualitària, valors que defensa des dels seus inicis”. Per aquest motiu, es va apostar perquè fos l’alumnat de Terrassa qui creés el logotip i el cartell que acompanyaran tots els actes del 40è aniversari.
L’acte va comptar amb la presència de la regidora d’Educació, Patrícia Reche, que es va adreçar a l’alumnat i al professorat assistent, i va destacar la importància de fomentar la creativitat i el pensament crític des de les aules.