Estudiants de l’ESEIAAT competiran a dues grans cites internacionals del motor universitari

Els equips EcoRacing i MotoSpirit, formats per estudiants de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), participaran aquest estiu i tardor en dues de les competicions universitàries d’enginyeria més prestigioses del món: la Formula Student i la MotoStudent. Ambdós equips representaran la UPC amb prototips propis que destaquen per la seva innovació, sostenibilitat i rendiment tècnic.

A la Formula Student, que tindrà lloc entre el 4 i el 10 d'agost, l'EcoRacing presentarà el seu bòlid ecoRD25 al circuit Barcelona-Catalunya, on es disputarà el Formula Student Spain. El vehicle incorpora millores destacades com la reducció d’un 10% en el pes de la bateria i un nou xassís més resistent a la torsió. A més, l’equip ha substituït la fibra de carboni per components de fibra de lli, una aposta més sostenible que també millora l’aerodinàmica i redueix l’impacte ambiental.

D’altra banda, l’equip MotoSpirit competirà a la VIII edició de la MotoStudent, del 17 al 19 d’octubre a MotorLand Aragón, juntament amb 85 equips de 19 països. El seu nou model, el MSE5, incorpora una caixa de canvis sense embragatge i un sistema de sensòrica per obtenir dades de telemetria, amb l’objectiu de fer una moto més àgil i competitiva.

A banda dels dos equips terrassencs, set equips més de la UPC prendran part en aquestes competicions. A la Formula Student hi participaran BCN eMotorsport, Dynamics UPC Manresa, eTech Racing i Nova Racing Team, amb monoplaces dissenyats per diferents escoles del territori. A la MotoStudent, ho faran també ePowered RACING, Synergy Racing i E3TEAM, cadascun amb els seus propis projectes de motocicleta.