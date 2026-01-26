Un gris retorn a la normalitat de Rodalies: "És una vergonya, no tenen res controlat"

La xarxa de Rodalies ha tornat a viure aquest dilluns
una jornada marcada pel caos, amb suspensions reiterades del servei, retards generalitzats i un malestar creixent entre els usuaris, especialment a Terrassa i al conjunt del Vallès Occidental. Després d’un cap de setmana amb el servei totalment suspès, la represa anunciada per a primera hora del matí s'ha vist truncada per incidències al Centre de Trànsit Centralitzat d’Adif.
Incidències a Adif
El servei de Rodalies s'ha posat en marxa a partir de les sis del matí, tal com estava previst, tot i que amb alguns trams coberts amb transport alternatiu per carretera. No obstant això,
cap a les 6.30 hores la circulació s'ha tornat a suspendre a causa d’una incidència al centre de control d’Adif, situat a l’estació de França.
Passades les set del matí, Renfe ha anunciat que el servei es restablia de manera progressiva, però aquesta represa ha durat només uns minuts. Poc abans de les 7.30 hores s'ha comunicat una nova suspensió de la circulació, novament pel mateix problema al centre de control. Finalment, cap a les 7.45 hores, els trens han tornat a circular, també de forma gradual.
En declaracions a Catalunya Ràdio, el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha explicat que, un cop resolta la incidència, la represa del servei s’havia de fer “de forma progressiva i gradual” per garantir la seguretat. Carmona ha assegurat que els tècnics han estat treballant perquè la incidència no es torni a reproduir i ha afegit que “ja hi haurà temps per determinar-ne les causes”.
El portaveu ha justificat les aturades explicant que, quan hi ha una incidència al centre de control d’Adif, cal suspendre la circulació per seguretat. “És com si a Barcelona tots els semàfors es posen en vermell; pares la circulació perquè hi hagi seguretat”, ha exemplificat.
Transport alternatiu i cues
Davant la incertesa del funcionament del servei,
l’Ajuntament de Terrassa havia anunciat diumenge la posada en marxa d’un servei gratuït de busos llançadora entre l’estació Terrassa Est i l’Estació del Nord. L’objectiu era millorar la connectivitat amb els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i facilitar el transvasament d’usuaris de Renfe. Aquest servei, en un principi, havia de funcionar entre les 6.30 i les 11 del matí, però davant les freqüents interrupcions ferroviàries, el consistori l'ha mantingut durant la tarda i també estarà disponible aquest dimarts.
Malgrat aquestes mesures, diversos trams continuaven inoperatius. A la línia R4, el tram comprès entre Terrassa i Manresa no té servei ferroviari, així com el tram entre Sant Sadurní d’Anoia i Martorell. En aquests recorreguts s'ha ofert transport alternatiu per carretera. A més, a la línia RL4, que connecta Terrassa amb Lleida, també hi ha un tall entre Manresa i Cervera, cobert amb autobusos.
Segons ha informat l’ACN, tot i que ja s’havia anunciat que el servei es cobriria amb autobusos,
a primera hora del matí s'han format cues, especialment a Manresa. Entre els usuaris predominaven la perplexitat i la resignació davant d’un servei que consideren insuficient. Per a molts, el dispositiu és només una “solució a mitges”, ja que un cop arriben a Terrassa han d’agafar el tren per continuar fins a Barcelona.
Una de les afectades és la Noa, veïna de Cardona, que es desplaça a Terrassa per estudiar. Tot i ser conscient dels problemes, confiava que el servei funcionés millor i lamenta haver d’anar amb més marge de temps.
“Anar amb Renfe és una autèntica gimcana”, resumeix Quico Sallés, usuari habitual de la línia R4, que considera la situació “insostenible” i denuncia que “paralitzar un país d’aquesta manera és un escàndol”.
En l’àmbit polític, el president de Renfe, Álvaro Fernández, ha assegurat que “no és el moment de parlar de dimissions” i que cal prioritzar la resolució de la situació. Paral·lelament, el grup municipal de
Junts per Terrassa ha denunciat el col·lapse del servei, que afecta diàriament més de 23.300 veïns de la ciutat, i l’atribueix a anys de manca d’inversions i de manteniment, en un context que qualifica de “situació límit”.
A aquesta situació s’hi afegeix el context d’inestabilitat general que viu la xarxa ferroviària catalana els darrers dies, amb descarrilaments i incidents greus. El president d’Adif, Pedro Marco de la Peña ha recordat que hi ha en marxa una investigació judicial per aclarir les circumstàncies de l’accident mortal de Gelida i que l’ens gestor està aportant la documentació requerida.
Com s'ho han fet durant la jornada?
Guillem Rossique
Guillem Rossique viatjava de Barcelona a Manresa quan les incidències a Rodalies el van obligar a completar el trajecte en autobús entre Terrassa i Manresa. “El tram amb tren bé, amb trens cada mitja hora”. Admet que ha perdut qualsevol mínima confiança en Rodalies perquè “sempre ha estat malament”. I a parer seu, la solució era “més busos des del primer moment i una millor cura de les vies”, tot i valorar positivament la informació rebuda i la gratuïtat del servei d’autobús.
Mohammed Manan i Ot Pujadó
“Hem estat esperant com mitja hora que arribés el bus, i després una hora en el bus, també, per arribar aquí a Terrassa”. Aquest va ser el viatge de Mohammed Manan i d’Ot Pujadó per a venir de Sant Vicenç de Castellet i Manresa respectivament. Tots dos, estudiants aquí a Terrassa, fan servir l’R4 diàriament, amb la qual cosa, se sent molt perjudicats. “És una vergonya, sincerament”, deien, perquè “es podria haver gestionat molt millor”.
Eduarda Lorraina
Veïna de Manresa i treballadora a Terrassa, Eduarda Lorraini assegura que el caos a Rodalies l’ha afectat “en la majoria de coses”, especialment perquè es troba en període de prova en una nova feina. “Em podrien haver fet fora perfectament”, explica, tot i agrair la comprensió del seu cap amb la flexibilitat horària. Lamenta la manca d’alternatives: “L’he d’agafar sí o sí”. I critica la desinformació: “Cada vegada et diuen una cosa diferent, no tenen res controlat”.
Rashid Abdeslam
En Rashid Abdeselam es va veure obligat a renunciar al seu desplaçament de Manresa a Barcelona per anar a treballar a causa de les incidències. En arribar a l’estació i constatar que “els trens no venen a temps”, ha optat per tornar enrere. “No he pogut anar a Barcelona”, explicava, admetent que la situació el va agafar per sorpresa. Rashid lamenta la manca d’informació: “No sabia res dels autobusos, me’ls he trobat per casualitat”.