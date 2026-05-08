Afectacions al trànsit i al transport públic per la Fira Modernista

La celebració de la Fira Modernista comportarà importants afectacions al trànsit i al transport públic durant aquest cap de setmana. Les restriccions començaran aquest divendres a les 15 hores i s’allargaran fins diumenge a les 23 hores, coincidint amb el desenvolupament dels actes programats.
Els principals talls de trànsit afectaran la rambla d’Ègara durant dissabte i diumenge. En sentit ascendent, quedarà tallada entre els carrers de Vallhonrat i d’Arquimedes, mentre que, en sentit descendent, la restricció serà entre Galileu i Gutenberg.
També es tallaran la plaça de Josep Freixa i Argemí, el carrer de Josep Trueta entre Faraday i el Pare Llaurador, i el carrer de Nicolau Talló entre Doctor Ullés i la plaça de Freixa i Argemí. Fins aquest diumenge, en aquests punts es permetrà l’accés a guals entre les 23 i les 8 hores.
Afectacions al transport públic
Pel que fa al transport públic, s’anul·laran totes les parades d’autobús de la rambla d’Ègara, excepte la de Ricard Camí en sentit nord, així com les dels carrers de la Rasa i Nou de Sant Pere. En conseqüència, les línies afectades circularan pels carrers d’Arquimedes i de Galileu, on s’habilitaran diverses parades provisionals.
També es veuran afectades diverses línies interurbanes, com la C5 (Terrassa-Sabadell), M7 (Terrassa-Ullastrell), M8A (Terrassa-Matadepera), M11 (Terrassa-Coll d’Estenalles-Mura/Talamanca) i M12 (Terrassa-Rellinars-Castellbell i el Vilar), que s’aturaran al carrer d’Arquimedes i Galileu. També s’hi aturaran els autobusos de les línies exprés E2 i les línies nocturnes N61, N64, N66 i N67, que efectuaran parada als carrers d’Arquimedes i de Galileu.
D’altra banda, TMESA mantindrà el servei de parada intermèdia nocturna per a dones, menors de 16 anys, persones grans i persones amb discapacitat. La baixada es farà per la porta davantera i en punts que compleixin les condicions de seguretat adequades.
La parada de taxis de l’estació de la rambla d’Ègara es traslladarà temporalment al carrer de la Columel·la.
L’Ajuntament recomana prioritzar els desplaçaments a peu, en bicicleta o en transport públic i fer servir el vehicle privat només si és imprescindible.