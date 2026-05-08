Tot allò que farà bullir Terrassa durant la Fira Modernista

Cercavila dels Gegantons Modernistes de Terrassa (Geganters de Terrassa)
Vols veure ballar als Gegantons Modernistes? Segueix les cercaviles que ens oferiran els Geganters de Terrassa dissabte a la tarda i diumenge al matí i admira a la Roseta i en Magí, que representen un senyor i una senyora de l’època modernista. Els gegantons, que iniciaran el seu recorregut al raval de Montserrat, són obra de Jordi Grau i el disseny de vestuari és de Ramon Roig i Paqui Arcos.
Recreació d’un campament de Federins (Associació de Trabucaires de Terrassa)
L’Associació de Trabucaires de Terrassa tornarà a recrear un campament de Federins al passeig del Comte d’Ègara. La proposta inclourà tallers i degustacions de “Ratafia Modernista de Terrassa”. Els visitants podran conèixer de prop la Colla dels Federins i gaudir d’un ambient de recreació històrica inspirat en l’època modernista.
Trobada de dibuix i itinerari “Entramats modernistes” (Museu Tèxtil)
Aquest dissabte, el Raval de Montserrat acollirà la quarta edició de la Trobada de dibuix de moda modernista, mentre que diumenge es representarà “Entramats modernistes”, un itinerari escènic teatralitzat pels espais del Museu Tèxtil que recrearà l’ambient i la sensibilitat de l’època a través de la indumentària i les arts tèxtils.
Un cap de setmana ple de vida a Cal Reig (Minyons de Terrassa)
El pati de Cal Reig es convertirà en un dels punts clau de la fira, ja que els Minyons han preparat un programa farcit d’activitats culturals i festives que tindrà el seu punt culminant dissabte a la tarda (18.30 hores) amb la celebració de la Diada Castellera de la Fira Modernista - Memorial Xavi Bacardit, on la colla malva buscarà el primer 5 de 8 de l'any.
El llegat modernista, més enllà de Muncunill (Arxiu Tobella)
L’Arxiu Tobella inaugura aquest divendres a les 19 hores l’exposició “Modernisme a Terrassa, més enllà de Muncunill”, que consta d’imatges d’edificis d’estètica modernista o de l’època d’arquitectes que, com Muncunill, van contribuir a deixar un llegat a la ciutat. La mostra es podrà veure fins al proper 29 de maig.
Sabors modernistes i vegetals (Associació Vegana de Catalunya)
Durant aquest dissabte i diumenge, l’Associació Vegana de Catalunya torna a la Torre del Palau amb la Taverna Obrera, un espai gastronòmic 100% vegetal inspirat en la Terrassa obrera de l’època modernista.
Cultura popular i foc (Drac de Terrassa)
Un any més, el Drac de Terrassa participarà en la Fira Modernista amb activitats i una paradeta a la plaça del Progrés durant tot el cap de setmana. Dissabte, la colla farà una cercavila pels carrers del Centre i, a continuació, un lluïment de foc. Diumenge serà el torn d’una actuació del Drac Infantil. La proposta es completarà amb una botifarrada, una arrossada popular i servei de vermut a la paradeta de la colla.
Tómbola Filantròpica (Creu Roja)
Dissabte, el carrer Major acollirà diverses activitats organitzades per Creu Roja. La proposta estarà encapçalada per la tradicional tómbola filantròpica solidària i es completarà amb tallers de costura inspirats en el 1900, una cantada de cançons d’època a càrrec de la coral de l’entitat i una recreació històrica dedicada a les Dames de la Creu Roja.
Sessió de teatre “Cabaret Modernista” (Societat Coral Joventut Terrassenca)
La fira també inclourà propostes musicals i teatrals. El Coro Vell acollirà dissabte i diumenge “Cabaret Modernista”, una obra ambientada a principis del segle XX. Paral·lelament, l’Orfeó Joventut Terrassenca participarà en diverses actuacions corals i de caramelles a l’aire lliure per diferents espais de la ciutat.
Ceràmica inspirada en Alexandre de Riquer (LaFACT)
La Factoria Cultural de Terrassa acull l’exposició de ceràmica “Alexandre Riquer sempre tindrà un plat a taula”, a càrrec d’Eulàlia Sayrach. La mostra inclou també un quadre “excepcional” del destacat artista modernista.
Portes obertes, visites guiades, mostres i concerts (Cecot)
La Cecot se sumarà a la fira amb jornades de portes obertes, visites guiades i concerts a la Sala Cima. La programació inclourà també una exposició “d’indumentària interior femenina i bellesa en el Modernisme”.