Una família de Terrassa guanya 100.000 euros en un concurs d'Antena 3

L'equip Typical Martínez, format per cinc membres d'una mateixa família de Terrassa, s'ha convertit en el primer a aconseguir el premi màxim (100.000 euros) de "Juego de Pelotas", el concurs d'Antena 3 presentat per Juanra Bonet. El programa, que es grava als Països Baixos, posa a prova els coneixements dels participants de dos equips diferents amb preguntes de cultura general mentre s'han de col·locar físicament a la resposta correcta per evitar ser eliminats per unes pilotes gegants que els llancen a l'aigua.
Àlex Marín Martínez, una de les integrants de l'equip, explica que l'aventura va començar amb una trucada inesperada: "Fa uns onze anys, em vaig presentar a un càsting del programa Ahora Caigo. I el meu marit (Alberto) també en va fer un per un altre programa. Llavors, tenien els nostres telèfons i ens van trucar per explicar-nos el funcionament del programa. Si formàvem un equip de cinc persones amb un nexe en comú, ens podíem presentar. Si passàvem les diferents proves i entrevistes del càsting, marxaríem als Països Baixos un cap de setmana per gravar el programa". Així va néixer Typical Martínez, amb l'Àlex, l'Alberto, la Maria, l'Òscar i la Berta. Són família i tots cinc comparteixen el mateix cognom.
L'experiència, viscuda el mes de juny del 2024, va ser inoblidable. En aquest sentit, l'Àlex remarca que "a banda del premi, que va ser la cirereta del pastís, tot va ser una passada: el fet de viatjar, compartir el cap de setmana a l'hotel, riure moltíssim, conèixer el país, que ens vinguessin a buscar a casa i després a l'aeroport... Et sents fins i tot important". També destaca que van poder assajar les caigudes abans de la gravació: "Darrere del plató hi havia com un matalàs per poder experimentar la sensació de quan et cau la pilota. La llançaven per una petita rampa perquè veiessis que no seria un cop fort".
La gran final va ser d'infart. Després de l'eliminació de tots els seus companys, només l'Alberto, capità de l'equip, va resistir fins a l'última ronda. Ja ha passat més d'un any des d'aquell moment, però l'Àlex encara recorda els nervis que va passar: "Teníem com a estratègia conservar l'Alberto. Jo vaig ser la primera a caure i vaig estar molta estona al sofà. Cada pregunta patia moltíssim. I sobretot a la ronda final, quan vas contestant resposta per resposta. Estava amb els nervis a flor de pell".
En aquest moment decisiu, l'Alberto ja havia assegurat 41.000 euros, però tenia l'opció de triplicar pràcticament el premi si encertava una última pregunta de la categoria "Història". La qüestió era què havia passat el 1982, i va dubtar entre "Va néixer Alberto Contador" i "Boda de Lady Di". Va arribar a col·locar-se a la casella equivocada, però va rectificar a temps i va apostar pel naixement del ciclista madrileny. L'encert va fer esclatar el plató en aplaudiments i va convertir Typical Martínez en els primers guanyadors dels 100.000 euros del programa.
En què es gastaran els 100.000 euros?
El moment de saber-se guanyadors va ser indescriptible. "Va ser apoteòsic. No t'ho creus", diu l'Àlex, i afegeix que "després estàvem a l'hotel i no donàvem crèdit del que havia passat". Pel que fa al destí dels diners, la família ho té força clar: "En principi, aprofitarem els diners per pagar els estudis dels joves (la Maria, l'Òscar i la Berta) i els seus Erasmus. També intentarem tapar algun forat nosaltres". Tot plegat després de més d'un any de silenci obligat per contracte: "El tema és que havíem signat un contracte i no podíem dir res fins que s'emetés el programa. Ahir tothom estava expectant veient el programa i teníem el WhatsApp a tope".