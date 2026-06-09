Una incidència al centre de control obliga a interrompre la circulació a Rodalies

Rodalies recupera a poc a poc el servei després d'una interrupció provocada per una incidència al centre de control d'Adif a Barcelona. Segons ha detallat l'administrador d'infraestructures, el personal tècnic ha aconseguit restablir el funcionament dels sistemes de regulació del trànsit. Aquesta avaria havia obligat a paralitzar completament la circulació de trens cap a les 12.25 hores d'aquest dimarts.
La incidència ha sorprès molts passatgers mentre s'esperaven a les andanes o, fins i tot, a l'interior dels mateixos combois, que han quedat completament aturats. Davant d'aquesta aturada, s'ha utilitzat la megafonia per informar els viatgers.
Pocs minuts més tard, a les 12.50 hores, la companyia ha comunicat que el pas de combois es reprenia de manera progressiva. L'aturada temporal ha tingut un impacte pràcticament generalitzat a tota la xarxa ferroviària i ha afectat les línies R4 i RL4, que passen per Terrassa, a banda de la resta de traçats.
L'avaria ha tingut lloc justament durant l'arribada de Lleó XIV a Barcelona. Per fer front a la mobilitat d'aquest esdeveniment, Renfe havia preparat un dispositiu especial a la xarxa de Rodalies amb l'objectiu d'oferir un 35% més de places.