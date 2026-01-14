Una nova empresa terrassenca assumeix la gestió de la publicitat urbana

Si heu estat atents i desperts aquests dies mentre caminaveu per la ciutat, haureu notat un fet curiós: moltes de les marquesines de Terrassa llueixen el missatge “impulsem el negoci terrassenc”, sota el logotip de la marca Aplha Media Group. I és que l’Ajuntament ha adjudicat a aquesta empresa la concessió administrativa per a la instal·lació, el manteniment i l’explotació publicitària del mobiliari urbà de la ciutat durant els propers sis anys, obrint així una nova etapa després de la finalització de l’anterior contracte, en mans de Publitesa.
La concessió, tramitada mitjançant procediment obert i concurrència competitiva, inclou la instal·lació i l’explotació publicitària de diversos elements de mobiliari urbà, així com el manteniment d’altres suports informatius d’ús ciutadà, a canvi del pagament anual mínim de 90.000 euros, amb un valor global de licitació de 540.000 euros pel conjunt del període.
Per a Alpha, l’adjudicació té un significat que va més enllà del vessant empresarial. Així ho expressa Sergi López, CEO d’Alpha Group, que ha volgut destacar el vincle emocional amb la ciutat, ja que, diu, “som de Terrassa, vivim aquí i aquesta empresa neix aquí. És un gran compromís”. L’objectiu a Terrassa explica que és el mateix amb el qual va néixer l’empresa al 1997: “Ajudar el comerç local i les petites empreses a comunicar millor a través de la publicitat exterior”.
On serà visible?
L’adjudicació dona dret a l’explotació publicitària d’un conjunt d’elements urbans distribuïts per la ciutat. entre els quals actualment hi ha fins a 78 OPIS (objectius publicitaris il·luminats) i 48 MUPIS (mobiliaris urbans per a la presentació d’informació), a part de 5 OPIS scroller, 7 rellotges-termòmetres i la gran pantalla digital que es troba a la plaça dels Drets Humans. A aquests elements s’hi afegeix el manteniment i conservació de mobiliari no estrictament publicitari, com ara 163 marquesines de bus, 193 pals informatius de les parades, 37 pantalles d’informació dinàmica i 27 columnes de lliure exposició, entre d’altres.
El nombre concret d’elements per tipologia poden ajustar-se durant la concessió segons necessitats urbanes, criteris tècnics i serveis vinculats al transport públic. Precisament, el manteniment d’aquests elements pot comportar una descens del cànon anual, tal com estableixen les condicions del contracte.
Aposta per la sostenibilitat
El CEO també destaca la vessant innovadora i sostenible amb la qual Alpha treballa amb un producte fotocatalític purificant de l’aire sobre els suports impresos, capaç d’eliminar òxids de nitogen i de sofre, bacteris, floridures i males olors. “D’aquesta manera, transformem els suports publicitaris en zones descontaminants que aporten valor no només a les marques, sinó també a les persones i l’entorn urbà”.
Terrassa inicia doncs una nova etapa en la gestió del seu mobiliari urbà publicitari, amb una altra empresa local al capdavant d’aquest servei d’imatge i comunicació comercial. “No és només un projecte professional: és l’oportunitat de continuar donant servei al comerç, a la indústria i als ciutadans de la nostra ciutat”, conclou Sergi López.