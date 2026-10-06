L’Ajuntament de Terrassa i el Síndic de Greuges es reuneixen per posar fi a la venda il·legal a la Plaça de Catalunya

L’Ajuntament de Terrassa ha fet un pas per a reforçar la cooperació amb la Sindicatura en una reunió entre Xavier Cardona, tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, i El Mustapha Ben El Fassi, Síndic Municipal de Greuges. La reunió s’ha centrat, sobretot, en posar fi al mercat irregular que té lloc a la Plaça de Catalunya. Segons afirma El Fassi, “aconseguir una millora de l’espai i de la convivència és una qüestió d’interès comú compartida per l’Ajuntament, la Sindicatura, el veïnat i el Liceo Egara”.
A la Plaça de Catalunya s’ha originat un ecosistema de mercat il·lícit, amb tota mena de productes que es venen de manera no autoritzada. Des de la Sindicatura afirmen que “l’espai no és una zona habilitada per a la venda, i la naturalesa irregular dels productes fa que sigui impossible conèixer-ne l'origen”. És per això que l’Ajuntament i la Sindicatura han donat importància a aquesta reunió, que, segons El Fassi, ha resultat molt positiva gràcies al consens entre totes les parts implicades.
A banda de l’acció política, el veïnat també s’està mobilitzant per tal de posar fi al problema. La comunitat musulmana de la zona ha impulsat una campanya en contra de la venda il·legal. S’ha establert un grup de sensibilització després de cada prec a la Mesquita per conscienciar tota la gent de la zona sobre la importància de no participar d’aquest mercat il·lícit. D’aquesta manera, la comunitat avança en la direcció de garantir la convivència i la seguretat a la Plaça de Catalunya.
Així mateix, els alumnes de l’escola concertada Liceo Egara fan l’hora del pati a la Plaça Catalunya, i és per aquest motiu que resulta especialment important assegurar que puguin gaudir de la zona amb total tranquil·litat. D’aquesta manera, a més, es fomenta un ambient sa i segur per a les noves generacions de la ciutat.
La Sindicatura també ha afirmat que tant els venedors il·legals com els possibles compradors o participants del mercat estan assabentats de les sancions conseqüents, i assegura que s’aplicarà el règim sancionador vigent quan correspongui.