Terrassa inicia les obres per millorar la seguretat a la carretera de Martorell

L'Ajuntament de Terrassa iniciarà dilluns 12 de maig les obres que permetran habilitar una vorera provisional en el tram de la carretera de Martorell, entre la sortida del barri de Vista Alegre i la vorera ja existent més enllà del carrer del Burot. La vorera connecta el pas inferior de l’autopista C16 i la carretera C58 del barri de Vista Alegre, cap a la carretera de Martorell, direcció centre ciutat.

Actualment, el veïnat de Vista Alegre ha d’utilitzar el carrer Rosselló, que no disposa de pas de vianants accessible i presenta graons a la vorera, o bé un corriol estret i amb desnivells, que no ofereix les condicions òptimes de seguretat. La nova vorera resoldrà aquesta problemàtica, millorant l’accessibilitat de forma notable. Les obres s'emmarquen dins d’un conjunt d’actuacions de millora de les connexions de la zona. D’una banda, actualment la Generalitat està realitzant treballs de millora de la calçada de la C16, tant en sentit Manresa, que van finalitzar a l'abril, com en sentit Barcelona, previstes perquè acabin a Sant Joan.

Pas amb semàfor

D'altra banda, la Diputació de Barcelona treballa en la redacció d’un projecte per millorar el pas semaforitzat sota la C16, que connectarà la carretera de Martorell amb el barri de Vista Alegre. Aquest pas semaforitzat inclourà una nova pavimentació més còmoda i segura per als vianants, incrementant la seguretat i la comoditat de l'itinerari. Fins ara, l’entrada i sortida dels vianants del barri de Vista Alegre era poc accessible, i amb aquestes actuacions es produeix una millora considerable de la connectivitat i accessibilitat del barri.