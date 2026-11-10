Vaga a Rodalies: s'incompleixen els serveis mínims i es recomana buscar transports alternatius

Rodalies ha alertat aquest dimarts al matí de l'incompliment dels serveis mínims durant la vaga de maquinistes convocada pel sindicat Semaf i ha recomanat als usuaris buscar "mitjans de transport alternatius". L'operador ha reconegut, en un missatge a les xarxes socials, que els trens no estan prestant el servei programat, malgrat els percentatges mínims fixats pel Govern.
La vaga havia de garantir la circulació del 66% dels trens durant les hores punta, entre les 6 i les 9.30 hores i entre les 17 i les 20.30 hores, i del 33% durant la resta de la jornada. Tanmateix, a les 6 hores només havien circulat 14 dels 25 trens previstos i, mitja hora després, les cancel·lacions ja afectaven el 60% dels serveis mínims programats.
L'aturada d'aquest dimarts és la primera de les tres convocades pels maquinistes aquesta setmana. Semaf també ha anunciat una vaga parcial dijous, en un context de malestar pel funcionament del servei ferroviari, que acumula diverses jornades de retards i supressions.
El conflicte per l'operativa ferroviària
A les afectacions de la vaga s'hi afegeix el conflicte entre Renfe i el comitè d'empresa per l'organització del servei. Arran del trencament dels acords, s'ha d'aplicar el denominat "gràfic reglamentari" per circular, que només té l'estació de Sants com a residència. Aquesta mesura obliga els maquinistes a començar la jornada des de Barcelona, fins i tot quan han de conduir trens que inicien el recorregut en altres municipis, com Vic.
Semaf justifica les mobilitzacions pel que considera un "bloqueig als compromisos de seguretat ferroviària". El sindicat denuncia que els grups de treball acordats al febrer amb el Ministeri de Transports i les presidències de Renfe i Adif per desenvolupar noves normatives, protocols d'emergència i condicions operatives estan aturats des de l'abril.
La convocatòria arriba menys de dues setmanes després de l'última jornada de vaga, el 29 d'octubre, també per reclamar canvis en la seguretat ferroviària.
Més vagues durant el novembre
El calendari de mobilitzacions continuarà durant les pròximes setmanes. Aquest dimecres, 11 de novembre, la vaga general convocada per CCOO i UGT també afectarà el transport públic. En el cas de Rodalies, els serveis mínims seran del 25% durant les hores punta, mentre que la resta de la jornada no hi haurà circulacions protegides i la reducció del servei podria arribar a ser total.
A més, el 17 de novembre hi ha prevista una nova jornada de vaga a Renfe i Adif, després que la reunió de la Comissió de Conflictes Laborals acabés sense acord. Semaf també ha convocat aturades per a aquell dia, que s'estendran als maquinistes de vuit operadores ferroviàries.